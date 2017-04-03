هذا سبب بكاء طفلك لأكثر من 3 ساعات يومياً

قال باحثون اليوم الاثنين إن الرضع في #بريطانيا وكندا وإيطاليا وهولندا أكثر بكاء منهم في أي دولة أخرى، في حين أن الرضع في #الدنمارك وألمانيا واليابان هم الأقل بكاء.

في إطار دراسة لبكاء الرضع في أنحاء العالم خلال الشهور الثلاثة من عمرهم وضع علماء النفس من بريطانيا أول خرائط عالمية لمعدلات #البكاء عند الرضع خلال هذه الفترة.

وقال ديتر ووكر كبير الباحثين في الدراسة التي أجريت بجامعة وريك "يختلف الرضع في مدة بكائهم في الأسابيع الأولى من عمرهم. "قد نعلم المزيد عند البحث في ثقافات ينخفض فيها معدل البكاء (بما في ذلك) ما إذا كان السبب يرجع إلى الأبوين أو عناصر أخرى ترتبط بخبرات الحمل أو الوراثة."

وأوضحت الدراسة أن أعلى معدلات #المغص كانت في الرضع في بريطانيا وكندا وإيطاليا، بينما جاءت أقل معدلات الإصابة بالمغص في الدنمارك وألمانيا. ويشخص الأطباء المغص كسبب للبكاء، عندما يبكي الطفل أكثر من ثلاث ساعات يوميا على الأقل لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في الأسبوع.

وتوصلت الدراسة إلى أن بكاء الرضع يحدث في المتوسط لنحو ساعتين في اليوم في الأسبوعين الأولين من العمر. وأضافت أنهم يبكون أكثر بقليل في الأسابيع القليلة التالية إلى أن تصل معدلات البكاء إلى الذروة وتكون نحو ساعتين و15 دقيقة في اليوم عند بلوغهم ستة أسابيع.

وأوضحت الدراسة أن معدلات البكاء تنخفض بعد ذلك لتصل لساعة وعشر دقائق في المتوسط عند بلوغ الرضع 12 أسبوعا.

لكن هناك خلافات واسعة، إذ إن بعض الرضع يبكون لنحو 30 دقيقة في اليوم في حين يبكي آخرون لأكثر من خمس ساعات.

والدراسة التي نشرت في دورية طب الأطفال هي تحليل لدراسات شملت نحو 8700 رضيع في دول، بينها ألمانيا والدنمارك واليابان وكندا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا.

وقال ووكر إن الخريطة الجديدة لمعدلات البكاء ستساعد عمال #الصحة في طمأنة الآباء بشأن ما إذا كان بكاء أطفالهم طبيعيا خلال الشهور الثلاثة الأولى من عمرهم أو أنهم بحاجة لمزيد من المساعدة.