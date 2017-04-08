رقم صادم.. 322 مليون مكتئب في العالم!

لا شك أن ما يدور في العالم لا سيما في الشرق الأوسط من أحداث ومآسي لا تشجع على الابتهاج، إلا أن عدد المكتئبين الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في آخر إحصاء أو دراسة لها قبل أيام، يدق ناقوس الخطر.

فقد أعلنت المنظمة العالمية أن عدد المصابين بمرض الاكتئاب في العالم بلغ 322 مليوناً

جاء ذلك في التقرير الذي أعد قبل أشهر، وأعادت المنظمة التذكير بأرقامه، بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يصادف السابع من نيسان من كل عام.

واعتمدت المنظمة هذه السنة موضوع الاكتئاب لحملتها التي أطلقتها تحت عنوان "دعونا نتحدّث عن الاكتئاب".

وبحسب تقرير المنظمة فإن عدد الإصابات بمرض الاكتئاب ارتفع بمعدل 18 بالمئة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، لتصل إلى 322 مليونًا في العالم، ولفت التقرير إلى أن نصف حالات الإصابة بالاكتئاب تتعلق بالكثافة السكانية.

كما شدد التقرير على أن الاكتئاب يعد أكبر خطر لدفع الأشخاص إلى الانتحار، مبينًا أن 800 ألف حالة وفاة في العالم سنويًا تتعلق بالاكتئاب.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني إن الاكتئاب يؤثر على الناس بجميع أعمارهم، وفي جميع مناحي الحياة بالبلدان كافة، وهو يسبب ألماً نفسياً، ويؤثر في قدرتهم على القيام حتى بأبسط المهام اليومية، ويخلّف أحياناً عواقب مدمرة على علاقاتهم مع أسرهم وأصدقائهم وقدرتهم على كسب لقمة العيش.

يذكر أن العالم يحتفل بيوم الصحة العالمي في السابع من إبريل، إحياء للذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية، وتقول المنظمة إنه يشكل فرصة فريدة من نوعها لتعبئة جهود العمل حول موضوع صحي محدّد يهمّ الناس في أنحاء العالم أجمع.