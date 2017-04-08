لسلامتك.. اتبع هذه النصائح عند تناول الأدوية

على مر العصور والأزمنة، يتعرض البشر للإصابة بالأمراض ومع اختلاف أنواعها وحدتها فهي دائماً تحتاج إلى #علاج سريع وفعال حتى لا تمثل تهديداً حقيقياً للحياة.

وقبل ظهور الأدوية كان الناس يعتمدون على العلاجات العشبية الطبيعية والتي ليس لها أية آثار جانبية ضارة، لكن في وقتنا الحاضر أصبحت الأدوية الخيار السريع للشفاء من الكثير من الأمراض.

ورغم أن الأدوية تساعد في القضاء على كثير من الأمراض بسرعة، إلا أنها تحتوي على #مواد_كيميائية ضارة، لذا يجب اتباع مجموعة من النصائح عند تناول الأدوية بشكل عام.

وإليكم 7 نصائح يفضل اتباعها عند تناول الأدوية حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1- قبل تناول الأدوية، يجب أن نسأل الطبيب المختص عن أنواع #الأطعمة التي قد تتعارض مع تلك الأدوية مسببة مشاكل صحية أخرى، لتجنبها.

2- الامتناع عن شرب الكحوليات أثناء العلاج بالأدوية، لأن معظم الأدوية تتفاعل سلباً مع الكحول، مما يزيد من آثارها الجانبية.

3- في حالة التقيؤ خلال 15 دقيقة من تناول الدواء، يتعين عليك تناول جرعة أخرى منه لضمان الاستفادة، لأن معظم الأدوية تمتص في #الدم خلال 30 دقيقة من تناولها.

4- تختلف الأدوية عن بعضها البعض، فهناك ما تظهر نتيجته الإيجابية بسرعة، بينما تستغرق بعض الأدوية بعض الوقت للحصول على النتائج، لذا ينصح بالصبر وعدم التسرع بتغيير نوع الدواء.

5- في حالة تناول #المضادات_الحيوية، من الضروري إكمال مدة العلاج المقررة من الطبيب المعالج حتى مع الشعور بالتحسن بشكل كامل، حيث إن إكمال الجرعة المقررة مطلوب للقضاء على الميكروب.

6- قد تتفاعل بعض المكملات الغذائية من فيتامينات ومعادن والتي تؤخذ بانتظام، مع بعض الأدوية، لذا ينصح باستشارة الطبيب المعالج في ذلك.

7- أثناء العلاج، ينصح بتناول الأغذية الغنية ببكتيريا البروبيوتيك المفيدة مثل الزبادي واللبن الرايب لقدرتها على الحد من الآثار الجانبية للمضادات الحيوية القوية، كما أنها تحمي جدار المعدة من المواد الكيميائية الضارة والموجودة بالأدوية.