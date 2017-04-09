سن اليأس.. لأعراضه علاج فلا تتردي بطلب المساعدة الطبية

نصحت دورية رابطة الطب الأميركية (جاما) #النساء اللوائي يعانين من #متاعب_مهبلية أو مشاكل في #الجهاز_البولي مرتبطة بـ #انقطاع_الطمث (او ما يعرف بشكل شائع بـ #سن_اليأس) بطلب المساعدة الطبية.

وكتبت الدكتورة جيل جين في الدورية إن على النساء اللواتي يعانين من أعراض قبل أو بعد انقطاع #الطمث، وكذلك على أطبائهن، تذكّر أن تلك الشكاوى الشائعة لها #علاج بطرق قد تحسن بسهولة من نوعية الحياة.

وقالت جين، وهي طبيبة باطنية في مستشفى نورثويسترن ميموريال في شيكاغو التي كتبت التوصيات: "أرى مريضات كثيرات في عيادتي لديهن تلك الشكاوى.. وبالتالي فالأمر مهم".

وخصصت الدورية الطبية صفحة خاصة لتوعية المرضى، وشرحت فيها أعراض انقطاع #الطمث التي تصيب #الجهاز_التناسلي_البولي وهي حالة معروفة طبيا باسم #التهاب_المهبل_الضموري. وهذا المصطلح طرح في عام 2016 في مقالة بحثية في "الدورية الأميركية لأمراض النساء والتوليد" أشارت إلى أن هذا العارض يصيب أكثر من نصف النساء بعد انقطاع #الدورة_الشهرية.

وقالت جين لوكالة "رويترز": "أرى العديد من المرضى وهم يبحثون عن المعلومات الصحية على الإنترنت، ومن المفيد أن تكون لديك مصادر موثوق بها للرد على أسئلتهم.. هناك الكثير من المعلومات الصحية الخاطئة على الإنترنت. ودوريات مثل جاما مصدر رائع لمعلومات موجزة ودقيقة".

وشرحت صفحة توعية المرضى في دورية "جاما "أن مستويات #هرمون #الإستروجين تنخفض خلال انقطاع #الطمث ويصبح جدار #المهبل أرق وأكثر جفافا ومحتقنا. والأعراض المرتبطة بذلك من إحساس بتهيج وحرقة ومشكلات في التبول هي أعراض شائعة، لكن قد تكون أقل إزعاجا بالنسبة لبعض النساء عن غيرهن.

ويمكن أن يوصي الأطباء بخيارات للعلاج بـ#الهرمونات أو باستخدام مستحضرات الترطيب أو علاجات بالإستروجين.

وشرح ساردار خان من كلية الطب في جامعة ستوني بروك في نيويورك والذي شارك في كتابة المقالة البحثية في 2016: "تفترض النساء أن تلك الأعراض هي مجرد علامات على تقدم السن لكنها أعراض قابلة للتصحيح من خلال اللجوء لطبيب أمراض نساء أو #مسالك_بولية ".

وفي العادة يقترح الأطباء أولا استخدام الإستروجين في صورة دهان مهبلي أو أقراص أو حلقة توضع داخل المهبل. وتلك الطريقة تقصر الهرمون على منطقة المهبل دون أن يدخل في مجرى الدم أولا، مما قد يقلل من احتمالات التعرض لمشكلات صحية مرتبطة بالعلاج الهرموني خلال فترة انقطاع الطمث.

وتشير صفحة توعية المرضى إلى أن النساء اللوائي يعانين من أعراض أخرى مثل #التعرق_الليلي و #الهبات_الساخنة ومشكلات في الجسم بشكل عام ربما بحاجة لتلقي #العلاج_الهرموني بتناول الأقراص أو عبر وضع لاصقات على الجلد لكن عليهن تناول هرمون #البروجسترون أيضا.

وختم خان حديثة لـ"رويترز" مشدداً على أنه "لا يجب أن تعاني النساء في صمت.. ولت الأيام التي كنا نتقبل فيها تلك الأعراض كعلامات على تقدم العمر".