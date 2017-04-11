كل 8 ثوانٍ يموت شخص عبر العالم والسبب.. التدخين!

أرقام جديدة صادمة كشفتها #دراسة_طبية حديثة تفيد بوقوع حالة #وفاة في العالم كل 8 ثوانٍ بسبب #التدخين ، مرجحة ارتفاع هذا العدد جراء ازدياد عدد المدخنين عبر المعمورة.

وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية وتناقلتها عديد وسائل الإعلام، أن العالم احتوى على مليار #مدخن في عام 2015، وذلك على الرغم من إجراءات حظر التدخين في كثير من الأماكن إلا أنه من المتوقع ارتفاع هذا العدد.

وأوضحت الدراسة التي قادها باحثون بمعهد المقاييس والتقييم الصحي في جامعة واشنطن أن حالة وفاة تقع كل 8 ثوانٍ في العالم بسبب التدخين، مشيرة إلى أن واحدا من بين أربعة رجال، وواحدة من بين 20 امرأة عرضة للموت المفاجئ بسبب التدخين.