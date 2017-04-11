لصحة كليتيك... 10 فواكه ذات فوائد مذهلة

تعد الكليتان أحد الأجهزة الرئيسية في جسم الإنسان، وتعتمد صحتهما بشكل كبير على نوعية الطعام.

ولأن #الكلى تعمل كمصفاة تزيل الشوائب و #السموم من الجسم، لذا ينصح بالتركيز على تناول الأطعمة التي تساعد على تطهيرها من تلك السموم، لأن كثرة تلك الشوائب التي تتعدد مصادرها، تتطلب من الكليتين جهدا إضافيا، الأمر الذي يتسبب في تلفهما.

وإليكم فيما يلي 10 أنواع من الفواكه تساعد على تطهير الكلى من السموم الضارة وتساعد على منع تكون حصوات الكلى أيضاً، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة وهي كالآتي:

#التفاح

تحتوي الثمرة متوسطة الحجم من التفاح غير المقشور على 158 ملجم من البوتاسيوم و10 ملجم من الفوسفور، كما أنه لا يحتوي على الصوديوم، الأمر الذي يجعله مميزا في تنقية الكلى من السموم.

#البطيخ

يساعد البطيخ على تنظيف الكلى من السموم التي تتراكم في الجسم من عوامل مختلفة، وهذا يجعلها واحدة من الفواكه التي يجب أن تحرص على تناولها لحماية الكلى.

#الفراولة

تحتوي الفراولة على كمية وفيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد على حماية الكلى من الأكسدة من خلال إزالة الجذور الحرة التي تسبب تلفاً بالكليتين.

#الكرز

يتميز الكرز بفوائد صحية عديدة، كما أنه يحتوي على العناصر الغذائية التي تحمي الكلى، لذا اجعله جزءا من نظامك الغذائي .

#الموز

للمحافظة على صحة كليتيك، عليك بتناول الموز لاحتوائه على كمية عالية من البوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى.

#الأفوكادو

يقلل الأفوكادو من خطر تكون حصوات الكلى، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في تقليل إفراز الكالسيوم.

#البابايا

تعد البابايا أحد العلاجات المنزلية الشعبية للحفاظ على صحة الكلى، لذا ينصح باعتبارها جزءا من نظامك الغذائي للحصول على أكبر قدر من فوائدها.

موز

#البرتقال

يعمل عصير البرتقال على الحد من حموضة البول، عن طريق زيادة مستوى السيترات في البول، وهذا بدوره يقلل من فرص تكون حصى الكلى.

#العنب الأحمر

أظهرت دراسة حديثة أن العنب من الفواكه التي تحافظ على صحة الكلى وتحميها من التلف.

#التوت البري

يتميز التوت البري بجميع أشكاله سواء العصير أو ضمن سلطة الفواكه، بخصائص متميزة لمنع أمراض الكلى، وعلى رأسها التهاب المسالك البولية، والذي يؤثر بشكل مباشر وخطير على صحة الكلى.