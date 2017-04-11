لعمر طويل بصحة جيدة.. إليكم هذا الحل السحري!

بمنتهى البساطة، قد يكون الحل السحري لعمر مديد بصحة جيدة في متناول يديك لكنك تغفل عن ذلك، حيث كشفت دراسة حديثة أن الجرعة السحرية لحياة صحية طويلة تكمن في #زيت_الزيتون ، #المكسرات و #الأفوكادو وهي مكونات توجد على الأرجح في معظم المنازل دون معرفة فوائدها المذهلة.

وأوضح الباحثون في جامعة ستانفورد الأميركية، وجود كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة في زيت الزيتون، وهي تساعد الناس على بلوغ سن الـ100 عام بصحة جيدة، هذا فضلاً عن وجودها أيضاً في الأفوكادو والمكسرات.

ويعتقد الباحثون أن هذه الدهون تساعد في حماية الخلايا من مظاهر #الشيخوخة لكن يجب تناولها باعتدال لما تسببه من زيادة في #الوزن قد يترتب عليها مشاكل صحية أخرى.

وجاءت هذه النتائج بعد اختبارات على الديدان الدائرية، حيث تمت تغذيتها خلال الدراسة على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، ورغم أن الديدان اكتسبت وزناً زائداً إلا أنها عاشت ليومين أطول من العمر المتوسط والذي لا يتعدى الأسبوعين.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى الفوائد العظيمة التي يتميز بها زيت الزيتون، الأفوكادو والمكسرات، وأبرزها منع خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والسكري.

ومن جانبه، قال البروفيسور آن برونيه المشرف على الدراسة، إن هذه الدراسة تفسر أيضاً سبب تمتع الأوروبيين الجنوبيين والذين يتناولون زيت الزيتون في حمية البحر المتوسط، بعمر مديد مع انخفاض في معدلات الإصابة بأمراض القلب رغم تناولهم المزيد من الدهون.

وأوضح الباحثون أيضاً أن زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات أفضل أغذية في العالم لاحتوائها على مادة أوليوكانثال المضادة للأكسدة الفريدة من نوعها والتي تقلل من الالتهاب بالجسم.