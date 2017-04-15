لقوام رشيق.. 10 أطعمة تخلصك من دهون البطن

تعتبر #الدهون المتراكمة حول منطقة #البطن أو ما يعرف بـ"الكرش" مشكلة تؤرق الكثيرين، خاصة المهتمين منهم بـ #الرشاقة والمظهر الجذاب سواء كانوا رجالاً أو نساء.

ورغم أن #التمارين_الرياضية تساعد في تقوية #عضلات البطن والتخلص من تلك الدهون غير المرغوب فيها، إلا أن هناك بعض #الأطعمة تساهم ببساطة ودون عناء في زيادة معدل التمثيل الغذائي، كما تساعد في إطلاق المزيد من #هرمونات حرق الدهون والقضاء على #السموم، ما يساعدك على فقدان #الوزن.

فيما يلي الأطعمة الـ10 التي تعزز عملية #التمثيل_الغذائي والتي تساعد في حرق الدهون، خاصة في منطقة البطن، وفق ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1 - التمر الهندي

من المعروف أن #التمر_الهندي يكبح #الشهية ، ويساعد في حرق دهون الجسم عن طريق التحكم في مستويات مادة السيروتونين والمسؤولة عن إضفاء الإحساس بـ #الشبع إلى الجسم.

2 - الكركم

يعتبر #الكركم أحد أفضل الأطعمة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وحرق دهون البطن، وذلك لاحتوائه على مركب نشط يسمى الكركمين والذي يعمل على حرق الدهون بشكل فعال.

3 - عصير الطماطم

يساعد #عصير_الطماطم (البندورة) في تقليل #الالتهاب وأيضاً حرق الخلايا الدهنية، حيث يعمل على زيادة مستويات بروتين أديبونيكتين الدهني في الجسم، وهو البروتين الذي يساعد على حرق الدهون.

4 - الكال

يساعد #الكال ، وهو أحد أنواع الخضراوات الورقية، في كبح الشهية وأيضاً إزالة السموم من الجسم.

5 - سمك السلمون

يحتوي #سمك_السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية والمعروفة بقدرتها المتميزة في حرق الدهون، خاصة من منطقة البطن والخصر.

6 - البروكولي

يعمل #البروكولي على تحفيز الإنزيم الذي يأمر الخلايا الدهنية بحرق الدهون، لذا فهو أحد أفضل الأطعمة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.

7 - الأفوكادو

تحتوي فاكهة #الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة تعمل على زيادة معدلات الهرمونات وحرق الدهون بالجسم، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي.

8 - بذور الشيا

لاحتوائها على كمية وفيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، الألياف والبروتين فإن #بذور_الشيا تساعد على كبح الشهية، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي بفاعلية كبيرة وزيادة إفراز هرمون الغلوكاغون المسؤول عن حرق الدهون، لذا فهي تعتبر أحد أفضل الأطعمة للحصول على بطن مسطحة خالية من الدهون المتراكمة.

9 - المحار

يساعد #المحار بشكل كبير في كبح الشهية، كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من معدن الزنك الهام جداً للجسم، ما يجعله وسيلة فعالة لإنقاص الوزن.

10 - زيت جوز الهند

يحتوي #زيت_جوز_الهند على الدهون الثلاثية المتوسطة السلسلة والتي يستخدمها الجسم كطاقة، مما يفوت عليه فرصة تخزينها كدهون، الأمر الذي يجعله إحدى أفضل الوسائل أيضاً للقضاء على دهون البطن.