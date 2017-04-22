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أغرب مركب يقدم خدمات الإجهاض حتى الشهر التاسع

المصدر: ايختابا (المكسيك)- فرانس برس
المركب الذي يقدم خدمات الإجهاض وصل إلى المكسيك
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وصل #مركب_هولندي يقدم خدمات #إجهاض للنساء الحوامل في تحد لقوانين بعض الدول، إلى المياه الدولية للمكسيك، الجمعة، بحسب ما أعلنت المنظمة القائمة على هذه المبادرة.

وانطلق مركب جمعية " #نساء_على_الموج" من السواحل المجاورة لغواتيمالا في شباط/فبراير من دون إجراء أي عملية إجهاض.

واستقر المركب الهولندي قبالة ولاية غيريرو على سواحل المكسيك في المحيط الهادئ.

شعار الجمعية شعار الجمعية

وقالت جمعية "نساء على الموج" في بيان نشرته عبر #الإنترنت إنها تقدم "عمليات إجهاض قانونية مجانية للنساء حتى الأسبوع التاسع من الحمل"، مشيرة إلى أن المركب "يحمل كل التصاريح اللازمة" ويستطيع استقبال #النساء حتى يوم الأحد.

وأشارت الجمعية إلى أن #مكسيكو تسمح بعمليات #إجهاض في حالات #العنف_الجنسي. وهذه العمليات تخضع في حالات أخرى لقيود مختلفة بحسب التشريعات المحلية للولايات المكسيكية الـ31.

وأرسلت الجمعية الهولندية في السابق سفنها إلى سواحل #إيرلندا و #بولندا و #البرتغال و #إسبانيا.

كلمات دالّة

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