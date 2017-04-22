أغرب مركب يقدم خدمات الإجهاض حتى الشهر التاسع

وصل #مركب_هولندي يقدم خدمات #إجهاض للنساء الحوامل في تحد لقوانين بعض الدول، إلى المياه الدولية للمكسيك، الجمعة، بحسب ما أعلنت المنظمة القائمة على هذه المبادرة.

وانطلق مركب جمعية " #نساء_على_الموج" من السواحل المجاورة لغواتيمالا في شباط/فبراير من دون إجراء أي عملية إجهاض.

واستقر المركب الهولندي قبالة ولاية غيريرو على سواحل المكسيك في المحيط الهادئ.

وقالت جمعية "نساء على الموج" في بيان نشرته عبر #الإنترنت إنها تقدم "عمليات إجهاض قانونية مجانية للنساء حتى الأسبوع التاسع من الحمل"، مشيرة إلى أن المركب "يحمل كل التصاريح اللازمة" ويستطيع استقبال #النساء حتى يوم الأحد.

وأشارت الجمعية إلى أن #مكسيكو تسمح بعمليات #إجهاض في حالات #العنف_الجنسي. وهذه العمليات تخضع في حالات أخرى لقيود مختلفة بحسب التشريعات المحلية للولايات المكسيكية الـ31.

وأرسلت الجمعية الهولندية في السابق سفنها إلى سواحل #إيرلندا و #بولندا و #البرتغال و #إسبانيا.