الحل السحري للتخلص من رائحة الفم الكريهة

تعد #رائحة_الفم_الكريهة من المشكلات، التي تواجه كثيراً من #الرجال و #النساء من مختلف الأعمار.

وتتعدد أسباب ذلك فأحيانا تكون هذه الرائحة عند الاستيقاظ من #النوم فقط، وذلك بسبب تضاعف #البكتيريا في الفم ليلاً لعدم تدفق القدر الكافي من اللعاب لغسلها، بينما تستمر في حالات أخرى طوال اليوم بسبب تناول الأطعمة النفاذة، مثل #الثوم أو #البصل، أو لمشاكل صحية قد تتعلق بالمعدة.

وللتخلص من رائحة الفم الكريهة غير المرغوب فيها، هناك علاج منزلي طبيعي يعد الأفضل على الإطلاق، وهو #صودا_الخبز أو بيكربونات الصوديوم فهي تجدد النفس وتضمن انتعاشه، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

وتعمل صودا الخبز على توازن #حامضية_الفم والقضاء على البكتيريا المسببة لظهور رائحة الفم الكريهة.

ولضمان الاستفادة القصوى منها، هناك طريقتان لاستخدام صودا الخبز في تنظيف الأسنان:



1- يتم وضع كمية قليلة من مسحوق صودا الخبز على فرشاة الأسنان الخاصة بك ويتم فرك #اللسان و #الأسنان بواسطتها، من ثم غسل الفم جيداً باستعمال الماء.

2- يتم إذابة نصف ملعقة من صودا الخبز في نصف كوب من #الماء واستعمالها كمضمضة لتطهير الفم.