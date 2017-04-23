أيهما أفضل لصحتك: تحضير الشاي في الغلاية أم الميكروويف؟

تحضير فنجان من #الشاي لا يتطلب في العادة الكثير من الجهد أو الإبداع، إلا أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي قد تضيف قيمة غذائية أكبر لفنجان الشاي الذي تتناوله، بحسب موقع "كير 2".

فبحسب مقال نشره الموقع المعني بالشؤون الصحية، فإن إعداد الشاي في فرن #الميكروويف أفضل صحياً من إعداده في #الغلاية أو الإبريق المخصص لإعداد الشاي.

ويقول الدكتور كوان فونغ، العالم الأسترالي المتخصص في #الأغذية_الطبيعية ، إنه على الأغلب فإن محبي الشاي لن يسعدوا بتلك المعلومة، إلا أنه أكد أن إعداد كوب من الشاي في فرن الميكروويف سيكون أكثر فائدة بكثير من إعداده بالطريقة التقليدية في الإبريق أو الغلاية.

ويشرح فونغ قائلاً إن فرن الميكروويف يحتفظ بنحو 80% من #المركبات_البيولوجية الفعالة مثل #الكافيين و #الثيانين و #البوليفينول سواء في #الشاي_الأحمر أو #الشاي_الأخضر. والبوليفينول هو نوع من مضادات الأكسدة التي تقلل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالأوعية الدموية وارتفاع مستوى #الكوليسترول و #ضغط_الدم العالي و #السكري ، بينما الثيانين هو نوع من #الأحماض_الأمينية التي تعزز من الشعور بالاسترخاء.

وينصح فونغ بتناول ما بين كوبين إلى 3 أكواب من الشاي، سواء الأخضر أو الأحمر، في اليوم للاستفادة من تلك #الفوائد_الصحية. ويضيف: "يفضل وضع الماء الساخن في الكوب ويضاف إليه الشاي ثم يوضع في فرن الميكروويف لمدة 30 ثانية، ثم تركه ليبرد لمدة دقيقة قبل الاستمتاع بتناول الشاي".

ويشير فونغ إلى أن إعداد الشاي بهذه الطريقة يكسبه أيضاً طعماً أفضل من إعداده في الغلاية أو الإبريق.

والآن وبعد أن عرفت هذه المعلومة.. تفضل إعداد الشاي في الغلاية أم في فرن الميكروويف؟