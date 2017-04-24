هذا ما يحدث بجسمك خلال النوم.. أبرزه عمليات قتل السرطان

عندما ننام لا يتوقف الجسم عن اكمال عملياته الحيوية كالتنفس والدورة الدموية والتمثيل الغذائي لكن هناك عمليات أخرى لا تتم إلا أثناء #النوم .

الدكتور #مجدي_بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يكشف لـ "العربية. نت" تفاصيل العمليات التي تحدث في جسم الإنسان خلال فترات النوم مؤكدا أن #هرمون_الميلاتونين هو المسؤول عن تنظيم دورات النوم؛ حيث يضبط ساعة الجسم البيولوجية؛ و يلعب دورا أساسيا في الإشارة إلى الوقت من اليوم والوقت من السنة، مما يساعد على تنظيم ساعة الجسم الداخلية ؛ وتقوم الساعة البيولوجية بتنظيم الساعة الداخلية للإنسان على مدار أربعة وعشرين ساعة؛ وهى التي تجعل الانسان يستيقظ صباحا وينام ليلا ؛ وترتفع مستويات الميلاتونين عندما تقل درجة حرارة الجسم فتحفز الشعور بالنوم؛ ويحدث العكس عند الاستيقاظ ؛ بينما تفرز الهرمونات الجنسية مثل #التيستيرون وهرمونات #الخصوبة فقط أثناء النوم.

لكن كيف يبدأ النوم ؟ يجيب الدكتور بدران قائلا : في المراحل الأولى من النوم يحدث انخفاض لنشاط القشرة الخارجية للمخ بنسبة 40 %، وهنا يبدأ الجسم في الشعور بحاجته للنوم ؛ تبدأ بمرحلة النوم الهادئ؛ والذي لا تحدث فيه حركات سريعة للعين بينما يرسل المخ موجات لباقي أعضاء الجسد بأن تستعد لمرحلة النوم ؛ وفي المرحلة الثانية تكون هذه الموجات محملة بإشارات كهربائية يطلق عليها محور دوران النوم، وفيها يحدث نشاط مخي صغير يجعل الجسم في حالة سكون بعدها تتعمق هذه الموجات لتصبح بطيئة وكبيرة وفيها ما يعرف بالسكون التام والنوم العميق.

ويتحول نسبة كبيرة من الدم الواصل إلى المخ إلى العضلات لتستعيد نشاطها وتجدد حيويتها ويختفي منها أثار التعب والإرهاق؛ ثم يحدث شئ أخر لعدم إرهاق المخ؛ وينقل جزء صغير منه النبضات العصبية بين الحبل الشوكي والمخ والمناطق المجاورة؛ كما يبعث بإشارات إلى القشرة الدماغية المسؤولة عن معظم عمليات التفكير كي تسترخي و اشارات أخرى لغلق الخلايا العصبية التي تعمل في الحبل الشوكي مسبباً نوعاً من الشلل المؤقت.

ويقول الدكتور بدران إن الدم يتدفق بحدة في مناطق عديدة من المخ ترتبط بالذاكرة والعاطفة، أما المناطق التي تشمل اللغة والعقل فيقل تدفق الدم فيه وبالتالي نضمن خلال تلك الفترة من النوم تقوية الذاكرة وتجديد العاطفة وزيادة التخزين في #المخ .

ويضيف #الخبير_المصري ويقول إنه أثناء النوم تزداد المحفزات التي تحارب الأمراض؛ ويتم ضخ مادة تقتل #السرطان وتفتك بالأورام وتضخ بقوة في الأوردة أثناء النوم وتمر مع الدور الدموية لتفتك بكل الخلايا التي تفكر في التمرد والتحول لخلايا سرطانية ؛ ولذلك أثناء النوم ينشط الجهاز المناعي وينتج الجسم مضادات الأكسدة ويقل الصداع الشقيقي ويعاد تكوين الموصلات العصبية التي تنقل الإشارات والتعليمات بين الخلايا العصبية؛ وهي خلايا تؤثر في الذكاء والتفكير والإبداع والمزاج والقدرة على الاستيعاب والاحتفاظ بالمعلومات.

ويحذر الدكتورمجدى بدران من قلة النوم ليلاً حيث تبين أن قلة النوم تسبب قرحة المعدة؛ ونقص البروتينات الحامية والمسؤولة عن إصلاح أي خلل أو تلف يصيب أنسجة المعدة والأمعاء الدقيقة؛ حيث تتكون هذه البروتينات أثناء الليل .

ويكشف د بدران أنه أثناء النوم تنمو خلايا الجلد وتجدد نفسها بنفسها ويسقط منها ما قد يتلف بفعل التعرض للأشعة البنفسجية كما تسترخى عضلات الحنجرة؛ وينخفض تدفق اللعاب أثناء النوم، وبالتالي يسبب جفاف الفم في الصباح؛ وتنخفض ضربات القلب بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30 نبضة في الدقيقة خلال النوم وهذا ينتج عنه انخفاض في ضغط الدم.

وخلال النوم أيضا يحرق الجسم كمية من #الأكسجين والغذاء لتزويده بالطاقة وتحدث عمليات الإصلاح ويبدأ الجسم في إنتاج هرمون النمو.

ويحذر د بدران من قلة النوم مؤكدا أنها تتسبب في اضطرابات نفسية وجسدية مثل الكآبة والقلق والأرق وارتفاع ضغط الدم وقلة الانتباه وعدم التركيز وضعف الذاكرة وزيادة انتاج #الكورتيزل وهو أحد هرمونات التوتر الذي يدمر الكولاجين المسؤول عن تجدد الخلايا وتنشيط حيويتها كما يرفع مستوى السكر في الدم ويخفض نسبة هرمون الليبتين الذي ينظم عملية تناول الطعام.