لماذا يسبب السكر نقص الفيتامينات في الجسم؟

يعتقد الكثيرون أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة فقط في بعض الحالات مثل ارتفاع مستويات الأنسولين بالجسم، والسمنة، والسرطان، والسكري وغيرها، وهذا الاعتقاد خاطئ.

فالسكر مسؤول عن كثير من الضرر والتلف في جسم الإنسان، حيث يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية، كما يؤثر على نسبة المعادن والفيتامينات في الخلايا، وذلك لأنه يعرقل عملية الامتصاص السليم للعناصر الغذائية في الجسم، ومن هذا المنطلق يعد الإفراط في تناول السكر عاملا قاتلا صامتا.

وإليكم فيما يلي بالتفاصيل عن كيفية تأثير #السكر سلباً على امتصاص #الفيتامينات و #المعادن في جسم الإنسان، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:



1- فيتامين C

يعرقل تناول الكثير من السكر امتصاص الجسم لفيتامين C، ما ينتج عنه فشل الجسم في سد احتياجاته اليومية من هذا الفيتامين الهام، مما يترتب عليه ضعف الجهاز المناعي.



2- الكالسيوم

يحتاج جسم الإنسان إلى فيتامين D ليكون قادراً على امتصاص الكالسيوم، ولأن الإكثار من تناول السكر يؤثر على نسبة فيتامين D، فبالتالي يتأثر امتصاص #الكالسيوم بشكل غير مباشر، كما يدفع تناول السكر الكلي إلى طرد الكالسيوم خارج الجسم، ما يسبب نقصه في# العظام.



3- الكروميوم

الإكثار من تناول السكر يمثل عاملا طاردا لعنصر #الكروميوم من الجسم، وهو عنصر يساعد على التحكم في معدلات السكر بالدم.



4- فيتامين D

ويؤدي السكر أيضاً إلى نقص فيتامين D بالجسم عن طريق التأثير على بعض #الإنزيمات، مما يسبب الالتهابات، والإصابة بالأمراض العقلية، فضلا عن بعض أنواع السرطانات المختلفة.



5- الماغنسيوم

يساعد #الماغنسيوم جسم الإنسان في تنظيم وظائف #العضلات و #الأعصاب، لكن تناول الكثير من السكر يجعل الجسم يتخلص من هذا المعدن الهام مما يترتب عليه مشاكل صحية خطيرة.