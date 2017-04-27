تعرف على مشاكلك الصحية.. من وجهك!

من المعروف أن البشرة مرآة تعكس صحة المرء الداخلية، فالأشخاص الذين ينعمون بما يكفي من ساعات النوم، ويشربون القدر الكافي من الماء، ويتجنبون الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية يتمتعون ببشرة أكثر صفاء من أولئك الذين يسرفون في شرب #الكافيين والكحول والذين تظهر عليهم آثار الإجهاد والتعب ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وبالنسبة لأطباء الأمراض الجلدية، فإن البثور والعيوب وشحوب الوجه تعد مؤشرات لها علاقة بمسائل صحية، وكل منطقة من الوجه تعد مؤشراً لمشكلة صحية معينة، حسب ما جاء في صحيفة" ديلي ميل".

ويمكن للاختصاصيين أن يستخدموا الوجه كخريطة لاكتشاف مجموعة من المشاكل، بدءا من الجفاف والإجهاد إلى مشاكل في التنفس وكذلك التغيرات الهرمونية، وغيرها.

وإليكم فيما يلي تحليلا لكل جزء من الوجه، وماذا يمكن أن يكشفه من أمور تتعلق بصحتك وكيفية علاجها:

1 - الجبين

بالنسبة للبثور والعيوب التي قد تظهر عل الجبين فإنها ربما تكون نتيجة للتعرق بسبب الشعر الدهني أو نسيان مسح الماكياج، وإن لم تكن لتلك الأسباب، فإن مرد ذلك قد يعود إلى تفاعل البشرة بفعل مسائل تتعلق بالتغذية، فالجبين يتفاعل عندما يحاول الجهاز الهضمي هضم الطعام، أو بسبب تناول الغذاء السيئ، أو فيروس أو تناول الطعام بسرعة، وهذا الجزء يعتبر إنذارا فيما يتعلق بالجفاف ومشاكل المثانة.

وفي هذه الحالة، يتعين على الشخص تناول المزيد من المنتجات الغنية بالإنزيمات، بما في ذلك البابايا، الاناناس، الأفوكادو، زيت الزيتون والمانغو والإكثار من شرب الماء بمعدل 8 أكواب يوميا، ومحاولة النوم 7 ساعات متصلة ليلاً.

2 - منطقة ما بين الحاجبين

تتأثر منطقة ما بين الحاجبين سلباً جراء تراكم السموم بالجسم بسبب تناول الكحول والأطعمة الدهنية، فالكحول تؤثر على أحماض المعدة وتدفع بالسموم إلى أجزاء أخرى من الجسم، كذلك، فإن الوجبات السريعة تؤدي إلى ظهور بقع في هذا الجزء من الوجه، لأن الزيوت التي تستخدم في الطهي يمكن أن تؤدي إلى اختلال في التوازن بالنسبة للمعدة، كما أن السكريات يمكن أن تؤثر على #الهورمونات ومقاومة #الانسولين.

3 - الأنف

هذا ويعد الأنف مؤشراً على التوتر والإجهاد العاطفي وضعف الدورة الدموية، فالبثور والرؤوس السوداء التي تظهر على الأنف قد تعود إلى ارتفاع #ضغط_الدم والكوليسترول وتناول #الكحول والدهون السيئة.

ويتمثل حل هذه المشكلة في التركيز على ممارسة الرياضة 3 أيام في الأسبوع لمدة ثلاثين دقيقة، تناول #الطعام_الصحي، وتجنب اللحوم المصنعة، وتناول #الأفوكادو وزبدة الكاكاو، وكذلك تجنب الطعام الحار والحرص على تناول أطعمة غنية بالألياف.

4 - الشفتان

وبالنسبة للشفتين، فإن ظهور البثور يحدث أثناء فترة الدورة الشهرية لدى الفتيات، وذلك بسبب اختلال #التوازن_الهرموني في هذه الفترة، كما أن الجفاف والأغذية الدهنية تعد أحد الأسباب أيضا.

وينصح في هذه الفترة بالإكثار من تناول الألياف، وممارسة رياضة اليوغا.

5 - الذقن

تظهر البثور في منطقة الذقن أثناء فترة المراهقة وبسبب التغيرات الفيسيولوجية في الجسم في مرحلة العشرينات والثلاثينات من العمر.

وللتغلب على ذلك ينصح بتناول المنتجات الغنية بالانزيمات، مثل البابايا، الأناناس، الأفوكادو، زيت الزيتون والمانغو والإكثار من شرب الماء والحرص على النوم الجيد.

6 - الأذنان والصدغ

وفيما يتعلق بالأذنين والصدغ وما تحت العينين، فإن هذا عادة ما يكون بسبب قلة النوم والإجهاد وأيضا بسبب مشاكل في الكلى أو الجفاف.

والحل في الحرص على تناول 8 أكواب من المياه يومياً.

7 - الخدان

وبالنسبة للخدين فإن الجزء الأعلى منهما متصل بالجيوب الأنفية والأسفل مرتبط بالفم، والجانب الأيسر من الخد يتميز بصلة قوية مع الكبد، بينما الأيمن يتعلق أكثر بمشاكل الرئتين.

وفي معظم الأحيان تتعلق #مشاكل_البشرة السيئة في هذا الجزء بالحساسية، الربو، تلوث الهواء، دخان السجائر، وقلة ممارسة الرياضة.

أما عن الحل فيتمثل بالتقليل من تناول منتجات الألبان والسكر، وتناول ثمار وفواكه مثل البطيخ، الخيار، الفراولة، الجريب فروت والطماطم، واختيار مطهر جيد لتنظيف وإزالة #البكتيريا.

8 - الرقبة

تتأثر الرقبة وتكون عرضة للبثور نتيجة خمول #الغدة_الدرقية، لأن #هرمون الغدة الدرقية هو المسؤول عن تحويل الكوليسترول إلى هرمون البروجسترون، وهو المفتاح السحري للقضاء على حب الشباب.