لصحة جيدة وعمر مديد.. السر في هذه الرياضة السحرية

لطالما اعتقد #الباحثون و #العلماء أن رياضة #الجري تقي من خطورة #الوفاة_المبكرة جراء الأمراض الخطيرة، وذلك لما تتميز به من فوائد كتقوية عضلة #القلب وغيرها، وهو ما أثبتته حديثاً #دراسة أميركية أكدت أن الجري لمدة ساعة أسبوعياً يسهم في إطالة عمر الإنسان لمدة قد تصل إلى 7 ساعات.

وأشارت الدراسة التي شارك فيها أطباء القلب من 5 جامعات أميركية، وشملت نحو 55 ألف شخص، أن رياضة الجري تحديداً تساهم في درء خطر #الوفاة_المبكرة الناجمة عن الإصابة بالأمراض.

وأثبتت الدراسة التي نقل نتائجها موقع "كير2" المعني بالصحة، عن إحدى المجلات المتخصصة في أمراض القلب، أن الأشخاص الذين يمارسون رياضة الجري يقل لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة تتراوح بين 25% و40% مقارنة بنظرائهم ممن لا يعتمدون رياضة الجري كجزء من نظام حياتهم.

كما أوضحت الدراسة أن دمج رياضة الجري مع ممارسة أنواع أخرى من الرياضة يقلل خطر الوفاة المبكرة بما لا يقل عن 43%، بينما ثبت أن العدائين الذين لا يمارسون أي رياضة أخرى يقل لديهم الخطر بنسبة 30%.

ويذكر أن اتباع #نظام_غذائي_صحي مع ممارسة رياضة الجري بانتظام يساهم في التمتع بحياة خالية من الأمراض الخطيرة المسببة للوفاة المبكرة.