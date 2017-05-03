هل يساعد الصيام في فقدان الوزن؟

قالت #دراسة أميركية إن الأشخاص الذين يصومون يوماً بعد يوم لا يفقدون بالضرورة وزناً أكثر ممن يتبعون نظاماً غذائياً يقوم على تقليل #السعرات_الحرارية بطرق أخرى.

وقال #الباحثون في دورية "غاما للطب الباطني" إن #الأنظمة_الغذائية التي تقوم على #الصوم يوما وتناول الطعام في اليوم التالي أصبحت تلقى إقبالاً متزايدا لأسباب مختلفة، من بينها أن بعض الناس يبذلون جهداً كبيراً في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة عن طريق الأنظمة التقليدية، التي تركز على حساب السعرات يومياً.

وخلال الدراسة وزع الباحثون 100 بالغ يعانون من #السمنة بشكل عشوائي على 3 مجموعات مختلفة. التزمت المجموعة الأولى بعاداتها الغذائية لمدة عام.

وخفضت المجموعتان الأخريان السعرات الحرارية، إما بالصيام يوما بعد يوم أو بخفض ما تتناوله من سعرات لكن على نحو أقل من مجموعة الصيام.

وفي نهاية العام فقدت المجموعة التي اتبعت #نظام_الصيام وزناً أكثر من المجموعة التي خفضت السعرات الحرارية، لكن الفارق لم يكن كبيراً بما يكفي لاستبعاد أن الأمر مجرد صدفة.

وكان المشاركون في سن الرابعة والأربعين تقريباً ومعظمهم من #النساء.

وفي مجموعة الصوم كان المشاركون يقللون السعرات الحرارية 75% في يوم و50% في اليوم التالي.

أما المجموعة التي اتبعت نظاماً غذائياً فخفضت السعرات الحرارية 25% بشكل دائم.

ومن بين عيوب الدراسة، إلى جانب حجمها الصغير، أن كثيراً من المشاركين انسحبوا قبل نهايتها من بينهم 38% من مجموعة الصيام و29% من مجموعة #خفض_السعرات_الحرارية.

ووجد الباحثون أن معظم المنسحبين شعروا بعدم الرضا عن النظام الغذائي في مجموعة الصوم.

وقالت كريستا فارادي، كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من جامعة "إيلينوي" بشيكاغو إن هذا يشير إلى أن الصوم قد لا يكون خياراً طويل الأجل لخسارة الوزن.