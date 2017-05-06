لمن يعتقد أن العسل مفيد للعينين.. اقرأ هذا الخبر

حذر أخصائي بصريات إكلينيكية في السعودية، الدكتور مهند بن سعيد، من #الحروق و #الالتهابات التي قد يسببها #العسل عند استخدامه لعلاج #العين .

وأوضح أن فطر الترايكوفيتون المتواجد في العسل قد يجد بيئة مناسبة للنمو بداخلها، وهو فطر يسبب ابيضاض العين و #العمى في مراحل متقدمة، مؤكداً أن انتشار نصائح من المجتهدين للجوء إلى هذا العلاج، "لا أساس لها من الصحة"، ومنها استخدام مياه البطاريات، وكلها قد تتسبب بأضرار لا تحمد عقباها.

وشدد الدكتور مهند على أهمية استشارة أطباء العيون قبل استخدام أي علاج.

يذكر أنّ عدداً من #العطارين والشعبين في المحلات يقدمون نصائح متفرقة لأنواع من العسل المساعد في تغيير لون العين، أو العلاج من حالات مختلفة كالماء الأزرق، الالتهابات، الحساسية وهي لم تثبت علمياً.