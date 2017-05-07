7 فوائد ذهبية للخرشوف.. ربما لم تعرفها من قبل

إذا كنت تعتقد أن #الشوفان هو أغنى المواد الغذائية بالألياف فأنت مخطئ.. حيث إن #الخرشوف (الأرضي شوكي) يعتبر من أغنى العناصر الغذائية بالألياف. فثمرة الخرشوف متوسطة الحجم تحتوي على 7 غرامات من الألياف، وهي تقريباً تمثل 28% من الكمية الموصى بها يومياً.

ومع ذلك، فإن فوائد الخرشوف لا تقتصر على احتوائه على الألياف فقط، فهناك 7 فوائد صحية للخرشوف، ربما لا يعرفها الكثيرون، بحسب ما ورد في تقرير لموقع "كير 2". تلك الفوائد الذهبية ربما ستشجعك على إدراج الخرشوف ضمن وجباتك بشكل يومي.

1- ينظم معدلات الكوليسترول

يحتوي الخرشوف على السينارين cynarin، وهو الحمض المسؤول عن إنتاج الصفراء في #الكبد كما أنه يخفض معدلات #الكوليسترول الضار في الجسم.

يذكر أن الألياف، بشكل عام، تخفض الكوليسترول الضار. وقد أثبتت دراسة حديثة أن المشاركين الذين تناولوا #مستخلص_أوراق_الخرشوف بانتظام لمدة 12 أسبوعا، انخفض مستوى الكوليسترول لديهم بحوالي 4.2%.

2- يحسن عملية الهضم

الخرشوف يحسن من عملية #الهضم في الجسم، بفضل الألياف والسينارين. كما أن السينارين يساعد في الحد من آلام المعدة التي يسببها #عسر_الهضم. كما أن الألياف تقي من #الإمساك والغازات في المعدة.

3- يحسن من وظائف الكبد

يحسن الخرشوف من وظائف الكبد، نظراً لخصائصه المضادة للأكسدة. كما أنه يخفض من خطر الإصابة بسرطان الكبد. وقد أثبتت الدراسات أن الخرشوف يقلل من فعالية خلايا #السرطان التي قد تصيب الكبد.

4- يقلل ضغط الدم

يحتوي الخرشوف على البوتاسيوم الذي يحد من تأثير ارتفاع مستوى #الصوديوم في الجسم، والذي يتسبب عادة بارتفاع ضغط الدم. كما أن #البوتاسيوم يمنع احتباس المياه في الجسم.

5- غني بفيتامين "C"

الخرشوف غني بفيتامين "C"، حيث إن ثمرة متوسطة من الخرشوف تحتوي على حوالي 25% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "C". ويتميز فيتامين "C" بخصائصه المضادة للأكسدة، كما أنه يساعد في التئام الجروح ويعزز من #مناعة_الجسم.

6- يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والخرف

الخرشوف غني بفيتامين "K"، المعروف بخصائصه المضادة لتجلط الدم، كما أنه يحسن من وظائف المخ، ويقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والخرف.

كما أن فيتامين "K" ينظم مستويات الكالسيوم في المخ والعظام، مما يساعد في الوقاية من #الزهايمر.

7- يعزز من عملية التمثيل الغذائي

يعزز الخرشوف من عملية #التمثيل_الغذائي في الجسم، لأنه غني بالمنغنيز، هذا العنصر الغذائي الذي يستخدم في عملية أيض الأحماض الدهنية والكوليسترول والأحماض الأمينية. ويستطيع الجسم امتصاص العناصر الغذائية بطريقة فعالة بمساعدة المنغنيز.. لذا فإن نقص ذلك العنصر يتسبب في الإصابة بالعديد من #الأمراض.