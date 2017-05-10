لتقوية الذاكرة... إليكم 7 طرق مذهلة!

يعاني كثير منا في بعض الأحيان من النسيان، فيصعب على البعض في مواقف معينة تذكر مكان المفاتيح الخاصة به أو هاتفه المحمول.

فإذا كنت من أولئك الأشخاص كثيري النسيان، لا تقلق وإليك 7 طرق مذهلة لتقوية الذاكرة والقدرة على حفظ الأشياء حسب ما جاء في موقع "كير2" المعني بالصحة:

1- الجلوس في وضع مستقيم

الجلوس في وضع مستقيم مع رفع الذقن قليلاً يعزز من تدفق الدم ووصول الأكسجين للمخ بنسبة 40% مما يساعد في تقوية الذاكرة.

2- استخدام ألوان ملفتة للنظر

خلص الباحثون إلى أن استخدام الألوان الملفتة للنظر والخطوط المختلفة لتمييز المحتويات الدراسية المراد حفظها، يساعد على تذكر المحتوى بشكل أفضل.

3- متابعة المشاهد المضحكة

كما كشف الباحثون أيضاً تحسن القدرة على التعلم والتذكر لدى مجموعة من المسنين بعد متابعتهم لمقطع من المشاهد المضحكة بلغت مدته 30 دقيقة.

وعزا الباحثون ذلك إلى أن الفكاهة والضحك تقلل من هرمونات التوتر بالجسم.

4- المواظبة على المشي

مع التقدم في العمر يتقلص مركز الذاكرة بالمخ، لكن الأبحاث وجدت أن المواظبة على المشي يومياً يحسن من ذاكرة كبار السن.

5- رفع الأثقال

وجدت دراسة حديثة أن رياضة رفع الأثقال تحسن الذاكرة بنسبة 10%.

6- مضغ العلكة

يساعد مضغ العلكة في زيادة معدل تدفق الدم إلى المخ، مما يحسن الذاكرة لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

7- تدوين الملاحظات

يساعد تدوين الملاحظات كتابة باستخدام الورقة والقلم على التركيز وتحسين الذاكرة.