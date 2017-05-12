لصحة أفضل.. عليك باللون الأحمر

عندما نتبع أي #نظام_غذائي لإنقاص الوزن، عادة ما نرى الوجبات مليئة بالعناصر الخضراء، سواء #الخضراوات أو الأوراق، مع وجود عناصر صفراء وربما حمراء في بعض الأحيان، وذلك لاكتمال النظام الغذائي ومد الجسم بكل العناصر اللازمة.

إلا أن خبراء #التغذية يرون أن العناصر الحمراء ربما تكون هامة جداً من أجل الوصول إلى تغذية سليمة للجسم، بحسب ما نقل موقع "بولد سكاي" المعنيّ بالشؤون الصحية.

فاللون الأحمر ما هو إلا لون الـ"ليكوبين"، وهو نوع معدل من الـ"كاروتين" (العنصر الغذائي الذي يكسب الجزر لونه البرتقالي). فذلك العنصر الغذائي يتمتع بخواص مذهلة مقاومة لسرطان عنق الرحم وسرطان المبيض.

وما يميز الخضراوات ذات اللون الأحمر أنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة، فالثمرة الحمراء المتوسطة الحجم تحتوي عادة على ما يتراوح بين 10 إلى 50 سعراً حرارياً، إلا أن فوائدها لا تعد ولا تحصى.

ومن هذه الخضراوات الحمراء التي تتمتع بفوائد مذهلة:

1- الشمندر

فهو يعد من أفضل الخضراوات ذات اللون الأحمر، لأنه غنيٌّ بمضادات الأكسدة والألياف والحديد وفيتامين "C" والفولات. كما أنه يعزز من صحة مكونات الدم، لذا فهو يمنع الأنيميا ويحافظ على ضغط الدم في المعدل المثالي. ويحتوي #الشمندر على الـ"كاروتين"، كما أنه غنيٌّ بعناصر غذائية هامة مثل المنغنيز. وما يميزه هو أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة جداً. ويمكن تناوله عدة مرات في الأسبوع، إما مطبوخاً أو مضافاً إلى السلطة أو في صورة عصير.

2- الملفوف الأحمر

مثل معظم الخضراوات الصليبية، فإن #الملفوف_الأحمر (يميل إلى اللون البنفسجي)، غنيٌّ بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية. كما أنه غنيٌّ بمضادات الأكسدة. ومن أفضل طرق الاستفادة من كل مكوناته، تناوله في شكله الطبيعي أو مضافاً إلى السلطة.

3- الطماطم

الطماطم الحمراء من أكثر الثمرات الحمراء فائدة، حيث إنها تعد مصدراً هاماً لالـ"ليكوبين" وكذلك فيتامين "C" والبوتاسيوم. وبالطبع يمكن تناول #الطماطم الحمراء في جميع صورها، إما مطبوخة أو ضمن طبق السلاطة، أو في صورة عصير.

4- الفجل

ربما لا يفضل الجميع تناول #الفجل مباشرة، إلا أن فوائده العديدة ستجعلك تحرص على إضافته لأطباقك بانتظام. فالفجل غنيٌّ بفيتامين "C"، والفولات، وكذلك المعادن الهامة مثل البوتاسيوم. كما أن الفجل غنيٌّ بمضادات الأكسدة، وهو يعزز من صحة القناة الهضمية.

5- الفلفل الأحمر

يرى خبراء التغذية أن #الفلفل_الأحمر وكذلك الفلفل الأصفر من الأطعمة التي يطلقون عليها الـ"سوبر"، نظراً لأنهما يحتويان على عناصر مفيدة جداً للجسم. الفلفل الأحمر غنيٌّ بمضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على #الخواص_المضادة_للسرطان، خاصة سرطان الرئة. كما أنه يحتوي على فيتامين "C" وفيتامين "A". لذا إذا كنت من المدخنين، فحاول إدراج الفلفل الأحمر وكذلك الأصفر في وجباتك بانتظام.

6- البصل الأحمر

البصل الأحمر غنيٌّ بالألياف، كما أن المركبات الكيمياوية المتواجدة في #البصل_الأحمر تقوي من #الجهاز_المناعي للجسم، وتقلل من تكون #الكوليسترول الضار وتحمي القلب. كما أن البصل الأحمر غنيٌّ بعناصر مقاومة للسرطان.