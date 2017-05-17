لتقوية ذاكرتك وتحسين مزاجك.. عليك بـ11 طعاماً

أكد خبراء #تغذية أن هناك العديد من #الأطعمة والمشروبات، التي تحافظ على #الدماغ وتحسن من وظائفه، لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، تساعد على #تحسين_المزاج العام و #الذاكرة.

ونشر موقعAuthority Nutrition المهتم بنشر الدراسات المتعلقة بالتغذية العلاجية، قائمة بأفضل 11 طعاماً وشراباً تعزز صحة الدماغ، وتقوي الذاكرة وتحسن #المهارات_العقلية، وتساعد على التركيز، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

1) الأسماك الدهنية

تعتبر #الأسماك الدهنية مثل #السالمون و #التونة و #السردين مصدراً غنياً بالأحماض الدهنية #أوميغا_3، واكتشف الباحثون أن الدهون تشكل 60% من الدماغ، وتستخدم الأحماض الدهنية لتحسين بنية الدماغ والخلايا العصبية وتعزيز التعلم والذاكرة، وقد تبطئ تراجع الذاكرة المرتبط بالعمر والإصابة بالزهايمر.

2) التوت البري

يحتوي #التوت بجميع أنواعه على مادة "انثوسيانين"، المضادة للأكسدة والالتهاب، حيث تساعد هذه المادة على تقليل #شيخوخة الدماغ والحد من الإصابة بالأمراض العصبية.

وقد وجد الباحثون أن #مضادات_الأكسدة الموجودة في #التوت_البري تساعد على تحسين التواصل بين خلايا الدماغ العصبية، وتحسين الذاكرة.

3) الكركم

نوع من #التوابل المعروفة، يحتوي على مادة تسمى "كركمين"Curcumin التي تصنف لمادة مضادة للأكسدة، وتدخل للدماغ مباشرة عن طريق الدم، فتفيد الذاكرة وتحسنها، خاصة للأشخاص المصابين بالزهايمر، وتخفف من #الاكتئاب.

4) البروكلي

يحتوي #البروكلي على مضادات الأكسدة ونسبة عالية من فيتامين "K" وتوصي المنظمات العالمية بتناول كوب منه يومياً. وأثبتت الدراسات أن البروكلي يساعد في تحسين الذاكرة بشكل كبير.

5) بذور اليقطين (اللب الأبيض)

تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين الذاكرة، كما تعتبر مصدراً هاماً للماغنسيوم و #الزنك و #الحديد و #النحاس، وهذه المكونات تساعد على تقليل الإصابة بالأمراض العصبية مثل #الزهايمر والاكتئاب ومرض #باركنسون، وتحد من التشنجات العصبية، وتساعد على تعزيز وظائف الدماغ.

6) الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مادة "الفلافونويد" و #الكافيين ومضادات الأكسدة، التي تساعد بشكل كبير على تحسين وظائف الدماغ والمزاج العام. وأثبتت دراسة شملت أكثر من 900 شخص تناولوا #الشوكولاتة_الداكنة بانتظام، أن ذاكرتهم تحسنت كثيراً، وزادت المشاعر الإيجابية لديهم.

7) المكسرات

لها فوائد عديدة ليست للدماغ فقط ولكنها تساعد في تعزيز صحة القلب، ومنع الأمراض التناسلية المرتبطة بالدماغ لما تحتويه من دهون صحية ومضادات الأكسدة وفيتامين "E"، فتساعد على الحد من التدهور العقلي للأشخاص وتزيد الإدراك.

8) البرتقال

يحتوي #البرتقال على نسب مرتفعة من فيتامين "C" الذي يساعد على تحسين وظائف الدماغ ويحمي من التدهور العقلي المرتبط بتقدم السن، كما يحد من الإصابة بمرض الزهايمر، بالإضافة لاحتواء البرتقال أيضاً على مضادات الأكسدة.

9) البيض

مصدر جيد للعديد من #الفيتامينات والمواد الغذائية الجيدة مثل فيتامين "B6" و"B12" وحمض الفوليك ومادة الكولين، وهذه المركبات تساعد على تحسين المزاج بصورة عامة، فتزيد من كفاءة الجهاز العصبي، وتساعد في التطور العقلي وتنظيم مستويات السكر في الدماغ.

10) الشاي الأخضر

يحتوي على الكافيين الذي يعزز من الحالة المزاجية، كما يحتوي على أحماض أمينية تزيد من نشاط النواقل العصبية، ما يساعد على تقليل #القلق وزيادة #الاسترخاء. و #الشاي_الأخضر غني بمادة البوليفينول التي تحمي الدماغ من التدهور العقلي وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الزهايمر وباركنسون، بالإضافة إلى أنه يساعد في تحسين الذاكرة.

11) القهوة

إذا كنت تحرص على تناول قهوتك في الصباح، فهذا أمر جيد بالنسبة لك، لما لها من آثار إيجابية على دماغك، حيث تحتوي القهوة على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة يقظة الدماغ، عن طريق إيقاف مادة "الأدينوسين" التب تسبب النعاس.

وتحسن القهوة المزاج عن طريق زيادة نسبة هرمون "السيرتونين" المسؤول عن السعادة، وتزيد التركيز، حيث أثبتت الدراسات أن شرب كوب واحد من القهوة يومياً يزيد من فاعلية الأشخاص في إنجاز مهامهم.

وتشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة ببعض #الأمراض_العصبية مثل الزهايمر ومرض باركسون لاحتوائها على مضادات الأكسدة.