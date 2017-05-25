حفاظا على صحتك.. تجنب هذه العادات الخطيرة قبل النوم

تعتبر المحافظة على #الصحة و #الجمال أمراً ضرورياً وحيوياً لكثير من الناس، ومن أهم ما يتعين على الشخص الاهتمام به لتحقيق ذلك، هو #النوم_الجيد.

فإذا كنت ممن يستيقظون من النوم متعبين ويشعرون بالإرهاق، إذا فالأمر يتعلق بـ6 #عادات خطيرة خاطئة يجب تجنبها قبل النوم، لأنها تشكل ضرراً على الصحة وتسبب #اضطرابات_النوم، وتشمل الآتي بحسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- النوم في وقت متأخر

لا يوجد أفضل من النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً أيضاً للحفاظ على الصحة، حيث إن النوم في وقت متأخر يتسبب في خلل بالجسم يعيق عملية الترميم الضرورية لسلامة الجسم وشعوره بالراحة.

2- النوم بعد العشاء مباشرة

بعد تناول وجبة العشاء، احذر الذهاب إلى الفراش مباشرة، بل يتعين عليك #المشي لمدة لا تقل عن 10 دقائق فهذا يساعد في عملية #الهضم ويجنبك #الانتفاخ، والهضم الجيد يساعد في الحصول على نوم جيد، ويمنع المشاكل الصحية الأخرى.

3- استخدام الأجهزة الإلكترونية على السرير

أثبتت #الدراسات أن تصفح #الأجهزة_الإلكترونية كالموبايل أو أجهزة الحاسوب قبل النوم مباشرة، يؤثر تأثيراً خطيراً على نوعية نومك.

4- تناول القهوة قبل النوم

لا ينصح بشرب #القهوة قبل النوم، لأنها تعزز #نشاط_الدماغ وتؤثر على نوعية نومك وجودته، كما أنها مدرة للبول وتزيد من الرغبة في التبول، وهذا يؤثر على نوعية نومك ويجعلك تستيقظ أكثر من مرة أثناء الليل.

5- الإفراط في تناول الطعام قبل النوم

يفضل تناول وجبات خفيفة قبل النوم، لأن تناول وجبة عشاء دسمة يترتب عليه مشاكل صحية خطيرة، على رأسها إضرابات النوم والتي تسبب خللاً في الجسم.

6- تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون

من العادات الخطيرة الخاطئة أيضاً، تناول #الوجبات_الخفيفة بعد العشاء، أمام التلفزيون في غرفة النوم، لذا ينصح بوضع التلفزيون في غرفة المعيشة تجنباً لمثل هذه العادة، التي تضعك تحت خطر زيادة الوزن والتعرض لمشاكل صحية.