هذه أهمية المشي لوظائف المخ

خلصت دراسة إلى أن نظام المشي بوتيرة معتدلة قد يقلل من أعراض الضعف الإدراكي المحدود المرتبط بسوء حالة الأوعية الدموية بالمخ.

وذكر الفريق الكندي، الذي أعد الدراسة في دورية "سبورتس ميديسين" البريطانية، أن المشاركين الذين يعانون من ضعف الإدراك الوعائي، الذي أحيانا ما يسمى الخرف الوعائي، الذين اعتادوا المشي لـ3 ساعات أسبوعيا على مدار 6 أشهر، كانت ردود أفعالهم أسرع، إلى جانب علامات أخرى على تحسن #وظائف_المخ.

ويشير ضعف الإدراك الوعائي إلى ضعف طفيف في التفكير أو خرف متقدم، وذلك بسبب نفس أنواع تلف #الأوعية_الدموية التي تصاحب #أمراض_القلب في مكان آخر من الجسم، وهذا هو ثاني أكثر أسباب الخرف شيوعا بعد مرض #الزهايمر.

وقالت كبيرة معدي الدراسة، تيريزا ليو-آمبروز: "من المؤكد أن التمارين الرياضية المنتظمة تحسن صحة القلب والأوعية الدموية والصحة الدماغية".

وأضافت أن التمارين الرياضية قد تفيد المخ أيضا من خلال زيادة عوامل النمو، وهي مواد ينتجها الجسم لتعزيز نمو الخلايا وتميزها وبقائها.