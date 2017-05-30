كيف تتغلب على الصداع أثناء الصيام؟

يعاني الكثير من #الصائمين من #الصداع أثناء ساعات الصيام، خاصة عندما يتواجدون في الدوام، أو عندما يتعرضون لحرارة الشمس القاسية، أو إذا اضطروا للقيادة لفترات طويلة للذهاب للعمل أو للعودة للمنزل، أو حتى إذا اضطروا للذهاب للتسوق لشراء بعض الضروريات. كما يصاب الصائم بالصداع أيضاً بسبب قلة #النوم أو النوم المتقطع.

وبالطبع ليس بيد الصائم شيء، حيث إنه لا يستطيع أن يبتلع أقراصاً مسكنة كما هو معتاد. إلا أن هناك بعض الأشياء الطبيعية التي يمكن أن تصبح مفيدة وقد تقضي على الصداع أثناء فترات الصيام.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، فإن من أفضل الطرق التي تقضي على الصداع هي محاولة #الاسترخاء ولو لدقائق. وهناك 8 طرق فعالة للاسترخاء.. ومنها:

1) ابتعد عن مصدر التوتر

عندما يكون الصداع سببه الأساسي هو #التوتر من شيء ما، يجب البعد لفترة عن مصدر التوتر. فمثلاً إذا كان هناك شخص ما بجانبك يصرخ أو يتحدث بصوت عال، فبدلاً من أن تبادله الحديث بالصراخ أو الصوت العالي، فقط انسحب من المكان، أو اترك الغرفة ولو لفترة وجيزة، وستشعر بفرق كبير.

2) اغمض عينيك واترك العنان لأحلامك

إن #الأحلام خلال اليقظة من أفضل الطرق التي تقتل التوتر، الذي ينتج عنه الصداع. فبحسب الخبراء، فإنه بالفعل يمكنك القضاء على الصداع إذا كانت لديك موهبة رؤية الأحلام أثناء اليقظة. فإذا كنت تشعر بأن رأسك على وشك "الانفجار" مجازاً من الصداع، فما عليك إلا أن تغمض عينيك وتترك العنان لأحلامك ولو لبضعة دقائق، فهذه الطريقة لها مفعول السحر في القضاء على التوتر.

3) ابتعد عن شاشة الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو المحمول

إن عينيك هي أول ما يتأثر بالتوتر الذي يسبب الصداع. فإذا كنت تعاني من الصداع، لا تحاول أن تجهد عينيك أكثر بالنظر إلى #شاشات_الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو التليفون المحمول، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الصداع لديك. كما أن متابعة فيلم وعمل درامي على التلفزيون ليس بالفكرة الجيدة أيضاً. يجب أن تبعد عينيك عن كل هذه الأجهزة ولو لفترة وجيزة.

4) الاستحمام

في كثير من الأحيان، يكون العلاج في الوقوف تحت الماء الجاري و #الاستحمام، أو حتى الاسترخاء في الماء الدافئ لبعض الوقت. فهذا سيكون مفيداً جداً.

5) العلاج بالروائح

في كثير من حالات الصداع، يكمن الحل في إشعال بعض #الشموع_ذات_الرائحة الطيبة أو إشعال الفواحة بعد وضع زيت ذي رائحة جميلة.. ويمكن وضع منشفة مبللة على أعينك، وتستلقي لبعض الدقائق والاستمتاع بالروائح المنبعثة.

6) التدليك

في كثير من الأحيان يصبح #تدليك منطقة الجبهة من العلاجات الفعالة للصداع، حيث قد يقضي ذلك على الصداع بالفعل. فيمكنك الاستلقاء على ظهرك وابدأ بتدليك الرأس والجبهة لبعض الوقت، وستشعر بفارق فوري.

7) تمرين التنفس

التنفس بعمق هو من أفضل الأشياء التي قد تقضي على الصداع. فيمكنك فقط الجلوس، وإغلاق عينيك، وابدأ بالتنفس بعمق وببطء إلى أن تشعر أن الهواء يملأ معدتك، ثم أخرج الهواء ببطء شديد.. وهكذا. أفعل ذلك لمدة 10 مرات، وسترى فرقاً كبيراً، فهذا التمرين لا يقضي على الصداع فقط، بل يمنعه أيضاً.

8) تمرين لإرخاء العضلات

فقط ابدأ بلف رقبتك إلى اليمين ثم إلى اليسار، ثم بطريقة دائرية. بعدها ابدأ بتحريك أكتافك للأمام ثم للخلف. قم بأداء كل تمرين 10 مرات، فهذا من شأنه أن يرخي #العضلات ومن ثم يضع حداً للصداع الذي تشعر به.