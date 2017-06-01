لهذه الأسباب.. امتنع عن التدخين عقب الإفطار مباشرة

حذر خبراء من #مخاطر #التدخين بعد الإفطار مباشرة في #رمضان، لما قد يسببه من مشاكل صحية خطيرة.

ومن مخاطر التدخين بعد ساعات طويلة من #الصيام، تحفيز الشعور بالعطش وجفاف الحلق والشعور بالتعب المستمر.

كما يؤدي إلى اضطرابات في #النوم، وزيادة إفراز الأحماض بالمعدة، ما قد يتسبب في زيادة نسبة الإصابة بارتجاع #المريء.

ويمكن أن يتسبب التدخين عقب تناول الطعام مباشرة عند الإفطار في التهاب المعدة الذي قد يتطور إلى #قرحة.

ومن الأعراض التي يُحدثها #التدخين أيضا الاضطراب في ضربات القلب، وتفاقم خطر الإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية.