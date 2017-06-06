4 طرق بسيطة تمنح الخضراوات مذاق اللحوم الشهي

فيما يعد بشرى سارة للنباتيين وعشاق #الخضراوات، هناك أربع طرق بسيطة ستمنح الخضراوات مذاقاً شهياً يسيل له لعاب الجميع بمن فيهم محبو #اللحوم.

فإذا كنت نباتياً، فلا داعي للتفكير بعد الآن في أنك ستحرم من ملذات حفلات الشواء أو طعام نهاية الأسبوع المميز.

وإليك 4 أساليب ستجعل من الخضراوات وجبة لا تقاوم، حسب ما جاء في موقع "كير 2" المعني بالصحة:

فرك الخضراوات بالتوابل

يعتقد كثيرون أن الخضراوات تتبل فقط بمسحة بسيطة من الملح والفلفل، لكن إذا جربتم تتبيلها بمجموعة غنية من التوابل كاللحوم تماماً فستلاحظون الفرق في المذاق.

نقع الخضراوات في التوابل

تمتص الخضراوات النكهات بشكل مذهل، لذا ينصح بنقع الخضراوات في التوابل وعصير الليمون قبل طهيها لمدة ساعتين ومن ثم شيها بالفرن وستستمتعون بمذاق شهي للغاية.

استخدام محلول ملحي

هناك بعض الخضراوات القاسية مثل الفجل والقرنبيط والجزر والتي تستغرق وقتاً طويلا في الشواء، لذا يجب نقع هذه الخضراوات في محلول ملحي حتى تلين قبل شيها وبالتالي لا تتطلب وقتاً طويلاً على النار.

التدخين

تتميز الخضراوات المدخنة بمذاق لا مثيل له في الروعة، لذا ينصح بطهي الخضراوات بشكل غير مباشر في حرارة منخفضة على الفحم للحصول على الطعم المدخن.