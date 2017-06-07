كيف تتجنب الحموضة في رمضان؟

الحموضة من أكثر المشاكل الصحية التي تصيب #الصائمين في رمضان، وتحدث غالبا بسبب الإفراط في تناول الطعام.

ومن أهم النصائح للوقاية من الحموضة في رمضان، تجنب المشروبات الحمضية، والإفطار على #التمر أو عصير قمر الدين، وتناول #الخضراوات الطازجة أو المسلوقة.

وكذلك الحد من تناول الأطعمة المقلية و #التوابل، وتجنب تناول الطعام حتى التخمة، وتقسيم ا#لإفطار إلى وجبتين، وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، والإكثار من تناول #اللبن لقدرته على الهضم وعلاج الحموضة.

وأيضا شرب #الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، وتجنب #النوم مباشرة بعد تناول الطعام.