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كيف تتجنب الحموضة في رمضان؟

المصدر: دبي - قناة العربية
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الحموضة من أكثر المشاكل الصحية التي تصيب #الصائمين في رمضان، وتحدث غالبا بسبب الإفراط في تناول الطعام.

ومن أهم النصائح للوقاية من الحموضة في رمضان، تجنب المشروبات الحمضية، والإفطار على #التمر أو عصير قمر الدين، وتناول #الخضراوات الطازجة أو المسلوقة.

وكذلك الحد من تناول الأطعمة المقلية و #التوابل، وتجنب تناول الطعام حتى التخمة، وتقسيم ا#لإفطار إلى وجبتين، وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، والإكثار من تناول #اللبن لقدرته على الهضم وعلاج الحموضة.

وأيضا شرب #الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، وتجنب #النوم مباشرة بعد تناول الطعام.

كلمات دالّة

#الصائمين, #التمر, #الخضروات, #التوابل, #اللبن, #الماء, #النوم, #الخضراوات

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