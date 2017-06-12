كيف تتغلب على تقلب المزاج في رمضان

يعاني كثيرون خلال فترة #الصيام من تقلب في #المزاج والتوتر، ويمكن التغلب على هذه الحالات من خلال الإكثار من تناول بعض الأطعمة:

يعالج #البابونج الإجهاد والتوتر وفعّال ضد القلق.

ويحافظ الفيتامين "ب" في #التمر على سلامة الجهاز العصبي ويقي توتر #الأعصاب.

أما #البوتاسيوم في #الموز فيعمل على خفض التوتر والإجهاد.

وتعد الفاصوليا الحمراء غنية بالبروتين والبوتاسيوم، وتساعد في تخفيف الاضطرابات النفسية.

#السبانخ غنية بحامض #الفوليك الذي يعزز الشعور بالسعادة.

ويحتوي #الشمندر على اليوريدين والفولات والمغنيسيوم التي تحارب الاكتئاب.

وأخيرا البطاطا الحلوة التي تحتوي على فيتامين "ب 6" الذي يساهم في تحسين الصحة العقلية.