كيف تتغلب على تقلب المزاج في رمضان

يعاني كثيرون خلال فترة #الصيام من تقلب في #المزاج والتوتر، ويمكن التغلب على هذه الحالات من خلال الإكثار من تناول بعض الأطعمة:
يعالج #البابونج الإجهاد والتوتر وفعّال ضد القلق.
ويحافظ الفيتامين "ب" في #التمر على سلامة الجهاز العصبي ويقي توتر #الأعصاب.
أما #البوتاسيوم في #الموز فيعمل على خفض التوتر والإجهاد.
وتعد الفاصوليا الحمراء غنية بالبروتين والبوتاسيوم، وتساعد في تخفيف الاضطرابات النفسية.
#السبانخ غنية بحامض #الفوليك الذي يعزز الشعور بالسعادة.
ويحتوي #الشمندر على اليوريدين والفولات والمغنيسيوم التي تحارب الاكتئاب.
وأخيرا البطاطا الحلوة التي تحتوي على فيتامين "ب 6" الذي يساهم في تحسين الصحة العقلية.