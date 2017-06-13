مكملات فيتامين "A" تقاوم خطر الإصابة بمرض السل

أفادت دراسة أميركية حديثة، أن مكملات فيتامين "A" يمكن أن تحد من خطر إصابة الأشخاص بمرض #السل، لأنه يقوي #الجهاز_المناعي ويحارب #العدوى.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة "هارفارد" الأميركية، ونشروا نتائجها اليوم الثلاثاء، في دوريةClinical Infectious Diseases العلمية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وللوصول إلى نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل عينات دم من أكثر من 6 آلاف شخص من مرضى السل في ليما عاصمة بيرو.

وأثبتت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من #فيتامين "A" ويعيشون مع أفراد مصابين بالسل أكثر احتمالاً 10 مرات للإصابة بالمرض من قرنائهم الذين لديهم مستويات مرتفعة من فيتامين "A".

وقال الباحثون إن نتائج #الدراسة تشير إلى أن مكملات فيتامين "A" قد تمثل خطوة مهمة في السيطرة على انتشار السل.

ويتوافر فيتامين "A" في الأطعمة الحيوانية مثل #البيض و #الحليب، والحليب المجفف، والكبدة، إضافة إلى #الفواكه و #الخضراوات ذات الألوان الداكنة، مثل الجزر والسبانخ والمشمش والمانجو والخوخ والفلفل، كما تتوافر بكثرة في صورة #مكملات_غذائية تباع في الصيدليات.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن السل أصاب أكثر من 10.4 مليون شخص في العالم، بينما توفي 1.4 مليون شخص جرّاء الإصابة به في عام 2015‎.

وفي إقليم شرق المتوسط، بلغ عدد المصابين بالسل عام 2015، بحسب التقديرات، 749 ألف حالة، إلا أنه لم يتم تشخيص سوى 18% من الحالات المقاوِمة للأدوية وعلاجها، من بين الحالات المقدَّرة.

وأشارت إلى أن السل لا يزال يحتفظ بوضعه كخطر شديد يهدد الصحة العامة حول العالم وفي إقليم شرق المتوسط.