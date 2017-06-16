6 أسباب تجعل نقص هذا الفيتامين أخطر مما تتخيل

يظن كثير منا أن فوائد #فيتامين E تقتصر على #الشعر و #البشرة، لكن الحقيقة أن هذا الفيتامين ضروري أيضاً للصحة بشكل عام، حيث يؤدي نقصه في الجسم إلى العديد من المشاكل الصحية التي يعد بعضها خطيرا.

ويوصف فيتامين E أيضا كعلاج لعدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة بالأطعمة، كونه أحد #مضادات_الأكسدة الطبيعية التي تساعد في التغلب على نقص الفيتامينات بالجسم.

كما يعد نقصه بالجسم سبباً في العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تصبح مزمنة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، لذلك فاتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين E يساعد في التخلص من المشكلات الصحية مثل انسداد الشرايين، وارتفاع #ضغط_الدم، والسكري، ومشكلات الجهاز العصبي و #الضعف_الجنسي لدى الرجال.

وإليكم فيما يلي 6 فوائد مذهلة لفيتامين E والذي يعد ضروريا جداً للجسم بشكل عام، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1 - حماية أغشية الخلايا

يعتبر فيتامين E من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم، حيث يقوم بحمايته من أمراض عديدة، كما أن قدرته على مقاومة عملية التأكسد تساعد في حل العديد من المشكلات الصحية، حيث يعمل على حماية أغشية الخلايا والحفاظ على صحة البشرة، والقلب، والأعصاب، والعضلات وخلايا الدم الحمراء.

2 - خفض خطر الإصابة بالمشكلات الجلدية

يساعد تناول كمية مناسبة من فيتامين E في تأخير شيخوخة الخلايا مما يقلل خطر الإصابة بالمشكلات المتعلقة بتجاعيد البشرة، لذا ينصح بإضافة الأطعمة الغنية بفيتامين E لنظامك الغذائي وعدم الاكتفاء باستعمال الكريمات التي تحتوي عليه.

3 - مقاومة مرض السرطان

يساعد فيتامين E في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويمنع تكوين "النتروزامين" وهو نوع من أشكال #السرطان الذي يصيب المعدة، هذا فضلاً عن دوره في تعزيز مناعة الجسم، كما أن تناول كمية مناسبة منه يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي.

4 - تعزيز المناعة

يساعد فيتامين E في تحسين الجهاز المناعي بالجسم، وبالتالي حماية الجهاز العصبي وشبكية العين، كما يقلل خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالقلب.

5 - الوقاية من السكري

يساهم فيتامين E في علاج مرض #السكري بل والوقاية منه أيضاً وذلك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مثل الخضراوات الورقية كالبروكلي، السبانخ، الهندباء الأخضر، الفواكه كالمانغو وبعض المكسرات مثل الفول السوداني والفستق، حيث يساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم بشكل فعال.

6 - الوقاية من خطر النوبات القلبية

عندما يتراكم #الكوليسترول الضار بالشرايين، فإنه يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وتناول زيت فيتاميتن E يساعد في تقليل الكوليسترول الضار ويمنع تأثيره السلبي على الشرايين.