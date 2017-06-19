"القطايف".. طبق أساسي على المائدة الرمضانية

تعد حلوى "القطايف" طبقاً أساسياً على #الموائد_الرمضانية في معظم البلدان العربية، حيث تمتاز بارتفاع سعراتها الحرارية.

وتكمن #القيمة_الغذائية للقطايف في الحشوة، حيث تحتوي على #نشويات و #بروتين و #مكسرات.

وكما أوضحنا فإن "القطايف" تتميز بارتفاع سعراتها الحرارية، فثلاث حبات من "القطايف" تحتوي على 1000 سعرة حرارية.

وقطعة " #قطايف " بالجبن تحتوي على 300 سعرة حرارية، فيما أن قطعة "قطايف" بالقشطة تحتوي على 320 سعرة حرارية، أما قطعة "قطايف" بالجوز، فتحتوي على 350 سعرة حرارية.

وينصح #خبراء_التغذية المصابين بالسكري وتصلب الشرايين بتجنب تناول "القطايف"، كما يُنصح بتناولها بعد ساعتين من #الإفطار.