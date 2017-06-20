انتبه.. هذا ما تفعله الوجبات السريعة في جسمك!

مع تسارع وتيرة الحياة في عصرنا الحالي، أصبحت الوجبات السريعة جزءا أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه وإعداده.

وللأسف تحتوي تلك الوجبات السريعة على مواد ضارة جداً بالصحة، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

وإليكم فيما يلي هذه المواد الـ7 والتي تؤثر سلباً على صحة الإنسان مع الاستهلاك المستمر لتلك الوجبات السريعة:

1- شراب الذرة عالي الفركتوز

من المعروف أن السكر بكل أشكاله يسبب السمنة، وبصرف النظر عن السعرات الحرارية الزائدة للفركتوز إلا انه يحتوي ايضاً على سموم كيمياوية مثل الزئبق، وهي مادة تؤثر سلباً على الصحة.

2- الكميات الكبيرة من الملح

احتواء الطعام على كميات كبيرة من الملح يعرض الإنسان لمشاكل صحية خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب والكلى، واحتباس المياه بالجسم.

3- الألوان الاصطناعية

يستخدم كثير من مصنعي الوجبات السريعة الألوان الاصطناعية بدلاً من الطبيعية لزيادة العمر الافتراضي لأطعمتهم، وهي عبارة عن مواد كيمياوية تعمل بمثابة السموم داخل الجسم.

4- النكهات الاصطناعية

تتسبب النكهات الاصطناعية والتي تحتوي على مواد كيمياوية ضارة، في مشاكل صحية تبدأ بالصداع وقد تنتهي بالسرطان.

5- الدهون المشبعة

احتواء الوجبات السريعة على الدهون المشبعة يرفع معدلات الكوليسترول السيئ بالجسم الأمر الذي ينتج عنه الإصابة بأمراض القلب التاجية أي المرتبطة بالشريان التاجي.

6- السعرات الحرارية الزائدة

تحتوي الوجبات السريعة على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والتي تعد بمثابة الكابوس لكثير من الناس حيث يترتب عليها زيادة غير مرغوب فيها بالوزن ومشاكل صحية كثيرة وخطيرة.

7- الكميات الكبيرة من السكر

كميات السكر والتي تحتويها الوجبات السريعة يتم تخزينها في الجسم حيث تتحول فيما بعد إلى دهون مما يترتب عليه زيادة الوزن والسمنة.