احذروا زيت جوز الهند لهذا السبب!

أصدرت جمعية القلب الأميركية تقريراً حديثاً ينصح بعدم استخدام #زيت #جوز_الهند، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون أن زيت جوز الهند يحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة بما يقرب من ست مرات أعلى من #زيت_الزيتون، وتعتبر الدهون المشبعة غير صحية لأنها يمكن أن ترفع مستويات #الكوليسترول السيئ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقاً للتقرير الذي نشر هذا الشهر، يحتوي زيت جوز الهند على 82% من الدهون المشبعة، في حين أن #لحوم البقر تحتوي على نسبة 50% من الدهون والزبدة 63%.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بتجنب الدهون المشبعة التي توجد في الزبدة وأنواع من الجبن واللحوم الحمراء لآثارها السيئة على صحة الإنسان.