أكثر 8 خرافات انتشاراً عن جسم الإنسان

غالباً ما نحتفظ بموروثات ومعتقدات جمعناها من محيطنا أو من الأهل أو الأقارب ونصدقها على أنها حقائق علمية، على الرغم من أن الواقع والعلم بعيدان عنها. كما أن بعض "الخرافات" تنتشر بشكل واسع لدرجة تصبح أشبه بـ"عرف طبي"، إلا أن هذا لا يجعل منها بالطبع حقيقة علمية مثبتة بالدراسات والأبحاث!

إليكم في ما يلي بعض الأمثلة على أبرز تلك "الخرافات":

1- شعر الجسم ينمو أكثر عندما نحلقه:

كل منا يصدق تلك "الخرافة" لا بل إن بعض الأمهات يقبلن على قص شعر أطفالهن اقتناعاً منهن أن الأمر صحيح. إلا أن طبيبة الأطفال والباحثة رايتشل فريمن وأستاذ طب الأطفال المساعد هارون كارول أكدت بحسب ما أورد موقع " IBELIEVEINSCIENCE أن هذه مجرد إشاعة حيث أثبتت دراسات حديثة أن الحلاقة لا تؤثر على كثافة أو نسبة نمو الشعر، إضافة إلى أنها تنزع الجزء الميت الخارجي من الشعر وليس الجزء الداخلي الحي المتواجد تحت الجلد، لذلك فهي لا تؤثر أبدا على نسبة ونوع النمو.

2- نحتاج 8 ساعات من النوم يومياً

تختلف الحاجة إلى النوم باختلاف الأجسام والأفراد، على الرغم من أن النوم لـثماني ساعات يوميا ليس مطلبا سيئا فقد تكون هذه المعلومة صالحة عند البعض ، لكنها ليست قاعدة مطلوبة عند جميع البشر.

فقد أشارت دراسة أوروبية إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون الجين المعروف باسم ABCC9 يمكنهم النوم لساعات أقل بكثير من الأشخاص العاديين، حيث تم العثور على نفس الجين عند ذباب الفاكهة وقد استطاع العلماء التحكم في مقدار وقت النوم لدى هذا الذباب بالتلاعب في هذا الجين.

3- القراءة في ضوء خافت تدمر العينين

أكد الباحثان رايتشل فريمن وهارون كارول أيضا أن القراءة في ضوء خافت لا تسبب ضررا كبيرا ودائما للعين، بالرغم من أنها قد تسبب مضاعفات سلبية إلا أنه من غير المحتمل أن تسبب تغيرا دائما في عمل وبنية العينين.

4- عملية الأيض البطيئة تسبب السمنة

قام الدكتور جيم ليفين، وهو باحث في زيادة الوزن بدراسة عملية الأيض عند كل من الأشخاص الهزيلين ومن يعانون زيادة في الوزن، فأتت النتيجة مخالفة تماما لهذه الكذبة.

5- المناخ البارد يسبب الزكام

ولعل تلك الخرافة غالباً ما تقلق الأمهات، إذ تلاحقن أولادهن مصرات على أن يلبسن المعاطف والكنزات خلال الأيام الباردة، لكن الدكتور مارك لينر والدكتور بيلي غولدبرغ أكدا أن الإصابة بالزكام ليست متعلقة بالشعور بالبرد، إنما المتسبب بذلك هو فيروس الزكام ” rhinovirus ”

6- الرأس يمرر أكبر كمية حرارة في جسم الإنسان

قلة منا لا تؤمن بأن الرأس هو الذي يمرر أكبر كمية من الحرارة في الجسم، إلا أن للعلم رأي آخر، فارتفاعات درجة الحرارة لا تتركز حول الرأس فحسب. والإمكان استنتاج ذلك من أن الجري خارجا ليس بالفكرة الجيدة إن كنت تريد البقاء دافئا، لقد أكدت طبيبة الأطفال والباحثة رايتشل فريمان أيضا والبروفيسور هارون كارول أن فكرة "ارتداء القبعة يبقي الرأس دافئاً" مجرد خرافة فقط قد يكون أصلها دراسات عسكرية قديمة.

فقد أثبتت دراسات حديثة أيضاً عدم وجود أية علاقة بين الرأس وانخفاض درجة الحرارة .

7- للتخلص من لسعة الأفعى يجب مص السم

سمعنا كثيراً عن أن أول رد فعل يجب القيام به عندما تلسعك أفعى أن تمص السم خارجاً، ولعل بعض الأفلام ساهمت في ترسيخ تلك "الخرافة"، إلا أنه بحسب الأطباء فإنه من الغباء فعل ذلك.

فقد أكد الدكتور بيلي غولدبرغ ومارك لينر أن الإقدام على هذا الفعل قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بإحداث عدوى في منطقة الجرح. وبدل ذلك، يفضل غسل اللدغة بالماء والصابون، وعدم تحريك منطقة اللسعة ومحاولة إبقاء السم بعيدا عن القلب، ومن ثم الحصول على المساعدة الطبية بأسرع وقت ممكن.

كما يمكن ربط العضو الملدوغ للتقليل من سرعة مرور الدم ووصوله إلى القلب .

8- إيقاظ شخص يسير أثناء النوم خطر داهم

يبدو أن العكس تماماً هو الصحيح إذ يجب إيقاظ أي شخص يسير أثناء نومه. فقد أكدت الدكتورة آنا كريغ، مديرة مركز اضطرابات النوم في جامعة نيويورك، في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن أفضل مساعدة يمكننا أن نقدمها لشخص يمشي أثناء نومه في إرجاعه إلى سريره.