إزالة ورم يتجاوز 17 كيلوغراماً من بطن امرأة إماراتية

قال فريق طبي في دولة #الإمارات العربية المتحدة، إنه تمكن من #إزالة #ورم وزنه 17.5 كيلوغرامًا من بطن امرأة #إماراتية، في عملية نادرة من أجل إنقاذ حياتها.

وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، أن المريضة، وهي معلمة تبلغ من العمر 35 عاما، نقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى " #لطيفة " في مدينة دبي.

وأوضحت الصحيفة الصادرة بالإنجليزية، الثلاثاء، أن السيدة كانت تعاني من آلام شديدة في #البطن، يوم الجمعة الماضي، وأجريت لها العملية في اليوم ذاته.

وأضافت أن الاختبارات الأولية كشفت انخفاضا في ضغط الدم وارتفاع النبض وانخفاض مستويات #الهيموغلوبين في جسم المريضة، الأمر الذي استوجب تدخلا جراحيا لإنقاذها.

واستغرقت عملية إزالة الورم ثلاث ساعات متواصلة، تم خلالها أيضا إزالة رحم المرأة ومبيضيها.

وقالت الدكتورة أمل القدرة، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في المستشفى: "أظهر الفحص أن الورم كان يتراوح بين 35 و40 سم، ما تسبب في ضغط كبير على أجهزة المريضة بما في ذلك #الرئتين، بشكل خطر".

وأضافت القدرة، التي أجرت العملية للمريضة، أن حالة المرأة نادرة، مشيرة إلى أن الورم هو الأكبر من نوعه الذي يتم اكتشافه لدى مريض في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة في دبي.