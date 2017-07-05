مصابو الحزام الناري معرضون لأزمة قلبية أو سكتة دماغية

أظهرت دراسة جديدة في كوريا الجنوبية أن الإصابة بمرض #الحزام_الناري قد تزيد من خطر التعرض لأزمة #قلبية أو سكتة دماغية كما قد تسبب مشكلات أخرى للقلب بنسبة 40%.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 20ألف مريض خلال الفترة ما بين 2003 و2013.

ومرض الحزام الناري هو مرض فيروسي يتسبب في ظهور طفح جلدي على طول العصب المصاب وتظل لمدة نحو ثلاثة حتى أربعة أسابيع لتترك ندبا على الجلد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن من بين المرضى الذين يعانون من القوباء المنطقية كانت النساء الأكثر عرضة للتعرض لخطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية لامتلاكهن عوامل خطر أكثر شيوعا مثل ضغط الدم المرتفع والشيخوخة.

كما أشارت الدراسة إلى أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كان أكبر بين المرضى الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وكشف الباحثون عن وجود تلقيح يمكن أن يساعد في منع العدوى التي يسببها الهربس النطاقي وهو نفس الفيروس المسبب للجدري المائي.