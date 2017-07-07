لهذه الأسباب.. استمعوا إلى الموسيقى أثناء السفر

يلجأ كثيرون إلى الاستماع للموسيقى أثناء رحلاتهم سواء بالحافلة، القطار أو الطائرة لكسر الملل وتجنب الخوض في أحاديث لا جدوى منها مع الأغراب من رفقاء الطريق.

لكن هذه الأسباب لن تظل الوحيدة بعد الآن لدفع الناس للاستماع إلى #الموسيقى أثناء رحلاتهم سواء كانت قصيرة أو طويلة، حيث توصلت دراسات حديثة إلى فوائد صحية عديدة لذلك، حسب ما جاء في موقع بولد سكاي" المعني بالصحة وهي كالآتي:

1- التخلص من دوار الحركة والغثيان

تساعد الموسيقى في صرف العقل عن التفكير في الشعور بعدم الارتياح الناتج عن حركة وسائل #المواصلات، كما أنها تعد أحد أفضل الطرق الطبيعية لمنع الغثيان الناتج عن دوار الحركة، حسب دراسات حديثة.

2- تحسين المزاج

الموسيقى تخطف العقل لبعض الوقت، بعيداً عن ضوضاء الطريق المزعجة، وحركة الركاب في الحافلة أو القطار، مما يحسن الحالة المزاجية للراكب.

3- خفض التوتر

أما إذا كانت رحلتك اليومية بالقطار هي رحلة عودتك من العمل، فلا بد أنك تكون آنذاك محملا بضغوط العمل والتفكير في مشاكله، لذلك فالموسيقى الهادئة ستكون سبيلك الوحيد للتخلص من كل هذا #التوتر والعودة لمنزلك في حالة مزاجية جيدة.

4- التخلص من الشعور بالإجهاد

تعمل الموسيقى على خفض مستويات هرمون الكورتيزول والذي يفرز في الجسم بسبب الإجهاد.

5- خفض اضطرابات النوم

الاستماع إلى الموسيقى أثناء العودة إلى المنزل يقلل من مشاكل اضطرابات النوم الخاصة بك إذا كنت تعاني من الأرق، فهو يساعد على الاسترخاء مما يساعد على #النوم بشكل جيد.

6- الاسترخاء

تساعد الموسيقى الهادئة أيضاً على الاسترخاء، كما تعزز إفراز هرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين وهي المسؤولة عن السعادة، فبالتالي يصل المسافر إلى وجهته وكله رضا وتفاؤل مهما كان طول رحلته.