ثلث البريطانيين يعانون من القلق والاكتئاب

أظهرت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة "ليدز" في #بريطانيا معاناة 34% من الموظفين البريطانيين من مشكلات صحية، فيما قال اثنان من بين كل خمسة (بواقع 39%) إنهم اضطروا لأخذ إجازة بسبب معاناتهم من مشكلات صحية، حيث تؤثر المشكلات الصحية العقلية على شخص واحد من بين كل ستة أشخاص أسبوعيا في بريطانيا، ليعاني ثلث العمال البريطانيين من القلق، الاكتئاب، ضغط الدم المرتفع.

وتوصلت الدراسة التي شملت 2000 شخص في عدد من الوظائف ما بين صغيرة وكبيرة، إلى أن 34% من العاملين في #المملكة_المتحدة يواجهون مشكلات صحية، فيما قال اثنان من بين كل خمسة موظفين إنهم أخذوا إجازات مرضية بسبب معاناتهم من مشكلات صحية وعقلية، وفقا للمسح.

ولم تتوصل الدراسة إلى أسباب ارتفاع المشكلات الصحية العقلية، لكن أحد كبار خبراء #الصحة_العقلية قال إن النتائج تعكس فقدان الشعور بالأمان والتوازن في الحياة وعدم الحصول على المسكن المناسب.

وقال إيان هاميلتون، الباحث من جامعة ليدز، إن الضغط للإجابة عن رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات يمكن أن يشكل ضغطا نفسيا على الصحة النفسية للموظفين البريطانيين.