لماذا يتعين على كبار السن تناول الشوكولاتة؟

فيما يعد بشرى سارة لعشاق الشوكولاتة، خلصت دراسة إيطالية حديثة إلى أن تناول الشوكولاتة بشكل منتظم، يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي، وتحسين قوة البصر، هذا فضلاً عن تقوية الذاكرة، خاصة لدى كبار السن.

وأوضح الباحثون في الدراسة التي نقل نتائجها موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، أن فوائد #الشوكولاتة تكمن في مكونها الرئيسي وهو حبوب #الكاكاو التي تعد مصدراً غنياً بمركبات الفلافانول والمعروفة بعظيم فائدتها للأعصاب.

ولمعرفة تأثيرات تناول الكاكاو ومنتجاته لفترات طويلة على الأداء المعرفي، راقب #الباحثون بجامعة لاكويلا الإيطالية مجموعة من الأشخاص معظمهم من كبار السن لفترة تراوحت بين 5 أيام و3 أشهر، ووجدوا أن تناول الكاكاو والشوكولاتة أظهر تحسنا ملحوظا في الأداء المعرفي اليومي من ناحية الإدراك والذاكرة وسرعة الاستجابة لدى المسنين.

وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحاً بين كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة والخلل المعرفي المعتدل، لأن الشوكولاتة تزيد من حجم #الدم الذي يصل إلى المخ وهو أمر ضروري للوقاية من أمراض #الدماغ المرتبطة بتقدم السن وأبرزها #الزهايمر، على حد قول الباحثة الإيطالية فالنتينا سوتشي، والتي أكدت أيضاً على الفوائد الواعدة لتناول الشوكولاتة بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من ضعف في الإدراك بسبب الحرمان من #النوم المزمن أو نوبات العمل القاسية.

أما الباحثة الإيطالية من جامعة لاكويلا ميشيل فيرارا فقالت، إن تناول الكاكاو والشوكولاتة بانتظام يمكن أن يعود بالفعل بآثار مفيدة على الأداء المعرفي مع مرور الوقت، وذلك بفضل مركبات أخرى أيضاً موجودة بالكاكاو مثل #الكافيين والثيوبرومين، ومجموعة متنوعة من الإضافات مثل السكر أو الحليب.

كما نصح الباحثون في هذه الدراسة بتناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت غنية بمركبات الفلافانول المفيدة.

وكانت دراسة سابقة أفادت بأن تناول الشوكولاتة قد يعزز صحة #القلب نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من مركبات الفلافانول، والتي يعتقد أنها مضادة للالتهاب والأكسدة وتساعد على استرخاء الأوعية الدموية.