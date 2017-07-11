كنز صحي يطيل العمر عثروا عليه في 3 فناجين قهوة يومياً

اكتشفوا الكنز في نتائج دراستين شملتا نصف مليون أوروبي متنوعين من 10 دول، إضافة إلى أكثر من 200 ألف أميركي، ملخصه أن للشارب 3 فناجين قهوة يوميا كمعدل، حظ ونصيب أكبر في التمتع بعافية صحية وبطول العمر، مقارنة بمن لا يتناول قهوة على الإطلاق.

علماء من International Agency for Research on Cancer الواقع مقرها بمدينة "ليون" الفرنسية، كوكالة أبحاث عن السرطان تابعة لمنظمة الصحة العالمية، تكاتفوا مع علماء بالطب آخرين من Imperial College London المعروفة باسم "الكلية الامبريالية للعلوم والطب والتكنولوجيا" للقيام بمهمة أدت إلى اختراق علمي قد يجعل القهوة عملة نادرة مع الزمن.

اشتغلوا معا طوال 16 سنة، في فحص بيانات 521330 شخصا، أعمارهم 35 وما فوق، منهم 41693 توفوا خلال الفحص المنشورة نتائجه بأسبوعية Annals of Internal Medicine الصادر عددها اليوم الثلاثاء عن "الكلية الأميركية للأطباء البشريين" التي قامت بدورها بفحص مماثل لبيانات 215 ألف أميركي، وخرجت أيضا بالنتيجة المفاجئة نفسها.

تأثيرها صحي ووقائي

النتيجة المفاجئة، هي أن 25% من الرجال المتناولين للقهوة يوميا "كانوا بنسبة 12 % أقل موتا، والنساء 7 % أقل، ممن لا يتناولون القهوة" وفقا للوارد بالدراسة التي غطت خبرها وسائل إعلام عالمية، راجعت "العربية.نت" مواقعها، وبينها عدد اليوم الثلاثاء من صحيفة "التايمز" البريطانية، وفيه شرح من البروفيسور Elio Riboli رئيس مدرسة الصحة العامة في "كلية لندن الامبريالية" من أن "هذه النتيجة تضاف لدلائل عدة تشير إلى أن تناول القهوة يوميا ليس آمنا فقط، بل له تأثير وقائي وصحي" كما قال.

ومن "الوكالة الدولية لأبحاث السرطان" ذكر العالم Marc Gunter الموصوف في الدراسة بأنه كبير معديها، أن فحص بيانات هذا العدد الكبير من الأشخاص المتنوعين "أكد أن استهلاكا أكثر للقهوة، كان مرتبطا دائما بموت أقل لأي سبب، خصوصا من #أمراض_معوية وأخرى لها علاقة بالدورة الدموية" في إشارة منه أيضا إلى أن المتناولين لثلاثة #فناجين_قهوة من أي نوع كمعدل "قابلين للعيش أكثر وبصحة أفضل ممن لا يتناولون أي قهوة على الإطلاق" كما قال.

إذا لم تكن من شاربيها فعليك أن تبدأ

والشيء نفسه خرجت به الدراسة الأميركية، مع إضافة منها بأن المتناولين للقهوة هم أقل موتا بالسرطان أو بأمراض القلب أو بأنواع النزيف الدماغي والجلطات، كما بالسكري والأمراض التنفسية والكلوية، ممن لا يتناولونها، وهو ما يزيد في شرحه الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، نقلا عن تقرير أعدته شبكة CBS News التلفزيونية الأميركية حول الدراسة ونتائجها.

في الدراسة أن نسبة موت المتناولين لفنجان واحد يوميا، هي 12% أقل ممن لا يتناولون القهوة، وهي 18% أقل للمتناولين 2 أو 3 فناجين "مع ذلك، لا يمكننا القول إن شربها يطيل العمر بالتأكيد، والأفضل القول إن لها علاقة به" وهو ما ذكرته Veronica Setiawan البروفيسورة بكلية #الطب_الوقائي في جامعة South California الأميركية، مضيفة في ما قرأته "العربية.نت" مما نقلته عنها مجلة Negócios الاقتصادية البرتغالية "إذا كنت شاربا للقهوة فاستمر. أما إذا كنت العكس، فالأفضل أن تفكر بأنه يجب عليك أن تبدأ" وفق تعبيرها.

كما في الدراسة مهم آخر، وهو أن إضافة فنجان واحد يوميا إلى دورة الحياة اليومية لمن لا يتناولون القهوة عادة، قد يطيل عمر الرجل 3 أشهر في 16 سنة، والمرأة شهرا واحدا. أما الإدمان على تناول أكثر من 5 أو 7 فناجين، سواء Espresso أو "كابوتشينو" أو غيره من الأنواع، فلم تتطرق إليه #الدراسة، وربما هو غير محمود.