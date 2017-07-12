عشرات الوفيات والإصابات بإنفلونزا الطيور في الصين

أعلنت لجنة الصحة العامة وتنظيم الأسرة بـ #الصين في بيان على موقعها على الإنترنت، الأربعاء، أنها سجلت 13 حالة وفاة بفيروس #إنفلونزا_الطيور إتش 7 إن 9 في حزيران/يونيو، إضافة إلى 35 حالة إصابة جديدة.

وانخفض عدد الوفيات والمصابين، مقارنة بأيار/مايو الذي شهد 37 حالة وفاة و72 إصابة بالفيروس ذاته.

يشار إلى أن الإحصاء الأخير يرفع عدد الوفيات بفيروس إنفلونزا الطيور في الصين منذ تفشيه في تشرين الأول/أكتوبر إلى 281 على الأقل.

وينتشر الفيروس عادة في الشتاء والربيع. وأعدمت الصين أكثر من 175 ألف طائر في فصل الشتاء.