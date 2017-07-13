6 حقائق تجعلك تتوقف عن التنفس من الفم

تعد #مشاكل_التنفس مصدراً لقلق كثير من الناس، ومن بينها مشكلة #التنفس_من_الفم والتي تنتج عن انسداد في مجرى الهواء الأنفي، لكن هذا النوع من التنفس يعد خطراً كبيرا على #صحة_الجسم لأنه لا يوفر للجسم مستويات الأكسجين اللازمة، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع ضغط الدم، وبعض #مشاكل_القلب.

فإذا كنت تتنفس من فمك، فإليك فيما يلي 6 حقائق عن هذا النوع من التنفس والذي يؤثر سلباً على الصحة، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1 - التنفس من الفم يمكن أن يؤثر على جودة نومك مسبباً التعب وذلك بسبب حرمان الجسم من كمية الأكسجين اللازمة.

2 - سبب تنفسك من أنفك قد يرجع الى تضخم اللحمية أو اللوزتين، التهاب الأنف التحسسي، انحراف الحاجز الأنفي، أو الأورام الحميدة الأنفية، الأمر الذي قد يتطلب التدخل الجراحي للتخلص من مشكلة التنفس عن طريق الفم.

3 - نزلات البرد والأنفلونزا تتسبب ايضاً لكن بشكل مؤقت في التنفس من الفم.

4 - يتحسس بعض الأشخاص من الأتربة والغبار وحبوب اللقاح، الأمر الذي يترتب عليه التهاب الجيوب الأنفية وانسداد مجرى الهواء الأنفي، لذا ينصح بغسل الأنف بمحلول ملحي وعدم التعرض لمسببات الحساسية، تجنباً للجوء للتنفس من الفم.

5 - التنفس من الفم مسؤول عن مشاكل صحية خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم، مشاكل القلب، وغيرها.

6 - تناول الحليب بالكركم يمكن أن يخفف من حدة تحسس الأنف المسبب للتنفس من الفم غير المرغوب فيه، وذلك بفضل مضادات الالتهاب الموجودة بالكركم.