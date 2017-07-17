مبالغ ضخمة.. هذه تكلفة إنقاذ الأرواح سنوياً

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن تحقيق أهداف إنقاذ الأرواح على مستوى #العالم بحلول 2030 قد يتطلب استثمارات من المانحين وحكومات الدول تقدر بنحو 58 دولارا للفرد كل عام، أو 371 مليار دولار سنويا.

وذكرت المنظمة في تقرير أنه في أفضل الأحوال بزيادة #الاستثمار لتحقيق الأهداف فإن بالإمكان الحيلولة دون وفاة نحو 97 مليون شخص قبل الأوان بين الوقت الراهن، و2030 زيادة متوسط العمر بواقع 8.4 أعوام في بعض الدول.

وأضافت المنظمة أنه رغم أن معظم الدول تستطيع تدبير الأموال اللازمة فإن الدول الأفقر تحتاج لتبرع المانحين.

وتبنت #الأمم_المتحدة أهداف التنمية المستدامة في 2015 باعتبارها قائمة المهام التي يتعين على العالم أن ينجزها خلال السنوات الـ 15 المقبلة. وتشمل 17 هدفا و169 إنجازا بهدف إرساء عالم أكثر صحة وأمنا وإنصافا.

وقال توادروس أدهانوم غبرياسوس، المدير العام للمنظمة في بيان صدر بعد التقرير "تغطية الصحة العالمية هي اختيار سياسي في نهاية المطاف. إنها مسؤولية على كل دولة وكل حكومة وطنية أن تتحملها".