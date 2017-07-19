9 أشياء قد لا تنتبه لها تعرّضك للإصابة بـ"الخرف"

خلصت دراسة علمية نشرت، الخميس، إلى أن مراعاة تسعة عوامل منذ الصغر يمكن أن تقي من الإصابة بمرض #الخرف.

ويصيب الخرف، وهو أحد أنواعه مرض #ألزهايمر، خمسين مليون شخص في العالم، وفقاً لآخر الإحصاءات.

ويتوقع أن يصل العدد إلى 132 مليوناً في العام 2050، بحسب ما جاء في مجلة "ذي لانسيت" الطبية التي نشرت الدراسة.

وقال الباحثون إن العوامل الأساسية التي ينبغي التركيز عليها هي #التعليم والسمع والتدخين.

فالتعليم في سن مبكرة من شأنه أن يقلّص الإصابة بالمرض بنسبة 8% شرط أن يواصل الأشخاص تعليمهم وصولاً إلى المراحل الثانوية.

ويقلّص الحفاظ على السمع في منتصف العمر، أي بين سن الخامسة والأربعين والخامسة والستين، من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 9%، أما الامتناع عن التدخين فيساهم بنسبة 5 %.

أما العوامل الأخرى، فهي ارتفاع ضغط الدم المسؤول عن 2% من حالات الخرف، والسمنة (1%) لدى من هم في منتصف العمر، إضافة إلى #الاكتئاب (4%) والخمول (3%) والعزلة الاجتماعية (2%) والسكري (1%) لدى من هم فوق الخامسة والستين.

بالتالي فإن تجنّب هذه العوامل مجتمعة يقلص خطر الإصابة بالمرض بنسبة 35%.

ودعا جيل ليفينغستون، المشرف على الدراسة إلى اعتماد "مقاربة واسعة للوقاية من الخرف" بناء على هذه الخلاصات.

ولم يدرس الباحثون عوامل أخرى متصلة بالمرض منها #الغذاء والكحول.