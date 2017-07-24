هل السكري هو حقا مرض نقص فيتامين؟

بعثت أبحاث جديدة حديثة الأمل لملايين ممن يعانون من #مرض_السكري حول العالم. ففي حين أن السبب الدقيق لمرض السكري قد حير الباحثين والأطباء لسنوات عديدة، فإن البحوث الجديدة المثيرة تبين أن #نقص_الفيتامين قد يكون في الواقع سببا (أو واحدا من الأسباب) للمرض المنهك، الذي غالبا ما يهدد حياة المريض، بحسب موقع "كير2" المعني بأمور الصحة العامة.

ويظهر البحث، الذي نشر في مجلة "الغدد الصماء Endocrine Journal"، أن #فيتامين A ضروري للعمل السليم للخلايا "بيتا" في #البنكرياس . و #خلايا "بيتا" هي المسؤولة عن إنتاج #الأنسولين ، الذي بدوره يساعد على تنظيم مستويات #السكر في #الدم .

وفي مرض السكري من النوع 2، تتوقف خلايا "بيتا" عن إنتاج الأنسولين الكافي، أو أن الجسم نفسه يتوقف عن الاستجابة لذلك. وفي المرضى المصابين بمرض السكري من النوع الأول، يقوم الجهاز المناعي بتدمير خلايا "بيتا"، مما يجعلها غير قادرة على إنتاج الأنسولين الكافي.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن هناك العديد من مستقبلات فيتامين A على سطح خلايا "بيتا". ومتحدثا إلى "ميديكال نيوز توداي Medical News Today"،

قال الباحث المشارك في الدراسة، ألبرت صالحي من جامعة لوند في السويد: "عندما اكتشفنا أن خلايا الأنسولين لديها مستقبلات سطحية معبر عنها لفيتامين A ، لذا أدركنا أنه من المهم معرفة السبب وراء ذلك".

وعندما منع الباحثون جزئيا مستقبلات الفيتامين A ، أدى ذلك إلى القضاء على قدرة فيتامين A على الارتباط بخلايا "بيتا"، ومن ثم اكتشفوا أن خلايا "بيتا" لم تكن قادرة على إفراز الأنسولين بشكل كاف استجابة للسكر. ووجد الباحثون أيضا أن نقص فيتامين A منع الخلايا "بيتا" من التعامل مع الالتهاب، بل تسبب نقص فيتامين A الكامل في وفاة الخلايا "بيتا".

هذا البحث الجديد يقدم الأمل لعلاج فعال لملايين من مرضى السكري، والعديد من الآخرين الذين قد يتمكنون من وقاية أنفسهم من الإصابة بالمرض عن طريق تناول الكمية الكافية من فيتامين A.

وفي أبحاث أخرى نشرت في المجلة الطبية "نيتشر كوميونيكيشنز Nature Communications"، وجد الباحثون أن فيتامين A يلعب دورا هاما في الوقاية والعلاج المحتمل لسرطان البنكرياس.

كما وجدت أبحاث حديثة أخرى نشرت في المجلة البريطانية "فارماكولوجي Pharmacology" أن فيتامين A يقدم الأمل لأولئك الذين يعانون من أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو انتفاخ الرئة.

أغذية غنية بفيتامين A

يذكر أن فيتامين A يوجد أساسا في البيض والمشمش والأسماك والجزر والقرع والشمام والبابايا والمانغو والبازلاء والقرنبيط واللفت وغيرها من الخضروات الورقية الداكنة.

وعندما نتناول الأطعمة العالية في الـ"بيتا كاروتين" أو "الكاروتينات" الأخرى، فإن أجسامنا تحولها إلى أشكال أكثر نشاطا من فيتامين A.

ويفتقر العديد من مرضى السكري إلى القدرة على تحويل الـ"بيتا كاروتين" إلى فيتامين A، لذلك قد يكون من الضروري الحصول على فيتامين A في شكل تكميلي (من خلال أقراص مكملات غذائية) أو من الأطعمة مثل الأسماك أو البيض. ولأن الكبد يمكنه تخزين فيتامين A، لذا يجب الالتزام بالجرعة المناسبة من ذلك الفيتامين، وإلا فإنه يمكن أن يحدث تراكم لمستويات مفرطة من فيتامين A في الجسم، مما يعود بالضرر على الصحة العامة.