ساعات النوم القليلة تضاعف محيط الخصر

أفادت دراسة بريطانية حديثة أن عدم حصول الشخص على قسطٍ كافٍ من #النوم ليلاً يضاعف خطر الإصابة بالسمنة المفرطة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ليدز البريطانية، ونشروا نتائجها الجمعة، في دورية (PLOS ONE) العلمية.

وتابع الباحثون حالة 1615 من البالغين، وراقبوا أنماط نومهم، إضافة إلى رصد أوزانهم ومحيط الخصر لديهم.

وأظهرت النتائج أن الناس الذين كانوا ينامون في المتوسط 6 ساعات ليلاً كان قياس محيط الخصر لديهم أكبر بـ3 سنتيمترات من أقرانهم الذين كانوا ينامون 9 ساعات ليلاً، وتفاقمت المشكلة بشكل أكبر لدى من ينامون أقل من 6 ساعات.

وقال فريق البحث إن نتائج الدراسة تشير إلى أن عدم كفاية #جسم_الإنسان من #النوم، يمكن أن تسهم في تطور الأمراض المتعلقة باضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري وارتفاع #ضغط_الدم وارتفاع مستويات #الكولسترول ما يساهم في زيادة أمراض القلب.

وذكرت الدكتورة لورا هاردي، قائد فريق البحث أن "نتائجنا تسلط الضوء على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم، ويكفي معظم البالغين أن يناموا من 7 إلى 9 ساعات ليلاً".

وكانت أبحاث سابقة كشفت أن الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، يحسن الصحة العامة، ويقي الإنسان الكثير من الأمراض، وعلى رأسها #السكري و #السمنة و #الزهايمر.

كما ربطت الدراسات بين اضطرابات النوم وخطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وضعف الجهاز المناعي.