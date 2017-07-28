لماذا قيادة السيارة تؤدي إلى انخفاض الذكاء!

قام علماء من جامعة ليستر البريطانية أخيراً بدراسة نمط حياة سكان بلادهم قليلي النشاط، وتأثيره على مناحي الحياة الأخرى.

وشملت هذه الدراسة نصف مليون من سكان بريطانيا، تراوحت أعمارهم بين 37 و73 عاماً، واستمرت خمسة أعوام.

دلت نتائج البحث على أن #ذكاء الذين يمضون الجزء الأكبر من أوقاتهم وراء مقود #السيارة، ينخفض طوال حياتهم بشكل أسرع من الذين يمشون ويمارسون #الرياضة.

واتصف أكثر من 90 ألف شخص من المشمولين بالبحث بمستوى ذكاء منخفض.

يذكر أن المختصين أكدوا سابقاً أن البقاء لفترات طويلة وراء مقود السيارة ينعكس سلباً على نشاط #القلب. قد يعود ذلك إلى انخفاض النشاط العقلي أثناء قيادة السيارة، ما ينعكس لاحقاً بشكل سلبي على العمليات الحيوية الأخرى.

وأرجع العلماء انفعال سائقي الحافلات وسيارات الأجرة المبالغ فيه إلى هذه الدراسة التي أثبتت أن القيادة لمدة طويلة تؤثر على #نبضات القلب وتزيد من ارتفاع ضغط الدم.

وكانت صحيفة إنترناشونال بيزنيز تايمز الأميركية كشفت عن أبحاث جديدة تظهر التأثير السلبي للقيادة لمدة طويلة، ليس فقط على #الظهر و #العنق ولكن أيضا على الوظائف الحيوية للدماغ.