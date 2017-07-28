نقص هذا الفيتامين يمثل خطراً على الجنين

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن نقص مستويات فيتامين (هـ) أو (E‏) خلال فترة الحمل، خطر على تطور الجنين، حيث يزيد فرص ولادة أطفال يعانون من ضعف السلوك والإدراك واضطرابات التمثيل الغذائي.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ولاية أوريجون الأميركية، ونشروا نتائجها، الجمعة، في دورية (Free Radical Biology and Medicine) العلمية.

وراقب الباحثون حالة مجموعة من #أسماك_الزرد التي تشابه حالة السيدات خلال الحمل، وأطعموا مجموعة منهم بأغذية غنية بفيتامين (هـ) فيما لم تتناول المجوعة الأخرى أغذية تحتوي على هذا الفيتامين خلال فترة الحمل.

ووجد الباحثون أن ذرية الأسماك التي كانت تعاني من نقص فيتامين (هـ) خلال فترة الحمل، لم تتطور بشكل صحيح، حيث عانت من مشاكل في التعلم والإدراك، إضافة إلى اضطرابات في #التمثيل_الغذائي مقارنة مع ذرية المجموعة الأخرى.

وقال الباحثون إن كثيرا من السيدات يعانين من نفس المشكلة، لأنهن لا يقبلن على الأطعمة الغذائية الغنية بالزيوت و #المكسرات و #البذور، وهي مضادات أكسدة ضرورية للتطور الجنيني في الفقاريات.

ويتوفر فيتامين (هـ) في #المكسرات والبذور والزيوت النباتية، خاصة زيت الزيتون والذرة، والأسماك الزيتية مثل #السردين والتونة والحبوب الكاملة، وبعض الفواكه مثل #الكيوي والأفوكادو والخضراوات خاصة الورقية، وبعض البقوليات مثل #البروكلي والبازلاء والخس والكرنب والبقدونس والسبانخ والفول والبيض والكبد، كما يتوافر فيتامين (هـ) كمكمل غذائي موجود بكثرة في الصيدليات.

وكانت دراسات سابقة رصدت فوائد أخرى لفيتامين (هـ) منها تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان، إضافة إلى حفاظه على صحة العديد من الأجهزة الحيوية مثل الجهاز التنفسي وشبكية العين وكريات الدم الحمراء، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.