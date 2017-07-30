بحث علمي.. الخضار والسلطات قد تزيد الخصوبة عند الرجال

أوصى علماء التغذية في #بريطانيا بتناول السلطة الخضراء وورق الخضار، خاصة نبات "البقلة"، من أجل رفع مستوى الخصوبة لدى الرجال، وذلك بعد أيام قليلة من صدور نتائج بحث مثير للجدل أظهرت أن خصوبة الرجال في العالم الغربي انخفضت إلى النصف خلال السنوات الأربعين الأخيرة.

وقال العلماء الذين نقلت عنهم جريدة "ديلي ميرور" في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، إن "البقلة"، وهي ورق الخضار الشبيه بالنعناع والبقدونس والسبانخ، تعتبر مهدئاً للإنسان، وكان يسود الاعتقاد طوال الفترة الماضية بأنها تؤثر سلباً على الصحة الجنسية لدى الرجال، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى تخفيف التوتر بما يعزز الخصوبة لديهم.

وبحسب البحث الذي انشغلت بنتائجه الأوساط العلمية في بريطانيا منذ أكثر من أسبوع، فإن معدلات الخصوبة عند الرجال في العالم الغربي انخفضت إلى النصف خلال العقود الأربعة الماضية، كما أن القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية هبطت أيضاً بصورة كبيرة، أما السبب في ذلك فهو الضغوط النفسية ومتاعب الحياة اليومية.

وانتهى علماء التغذية في بريطانيا -بحسب ديلي ميرور- إلى توصية الرجال بالإكثار من تناول السلطات الخضراء وتضمينها ورق "البقلة" بعد أن وجدوا بأنها تؤدي إلى تخفيض الإجهاد والتوتر في الجسم وتساعد على إنتاج مزيد من الحيوانات المنوية لدى الرجال.

كما أشاروا أيضاً إلى أن النظام الغذائي السيئ والسمنة يؤديان إلى هبوط كبير في إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال، بينما يؤدي تناول السلطات الخضراء إلى مواجهة ذلك، خاصة تناول "البقلة" التي توضع عادة في السلطات.

وقال الدكتور مارك فوغارتي، وهو أستاذ ومحاضر في جامعة هول، إن "تناول الخضار ربما يكون العلاج التام لتراجع مستويات الخصوبة عند الرجال".

وبحسب فوغارتي فإن "الإجهاد الجسدي الناتج عن التمارين الرياضية أو الأنواع الأخرى من الإجهاد بما في ذلك التي تنتج عن التلوث البيئي أو التدخين أو حتى التعرض لأشعة الشمس، كلها يمكن التغلب عليها ومواجهتها من خلال نظام غذائي صحي، خاصة تناول الخضار والسلطات وما شابهها".