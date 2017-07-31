قلة النوم ليلاً تسبب السُّمنة

خلصت دراسة طبية حديثة أجريت في بريطانيا إلى وجود ارتباط وثيق بين قلة #النوم وزيادة #الوزن، حيث وجد الباحثون أن قلة النوم تؤدي إلى #السمنة، أو أنها تساهم على الأقل في زيادة الوزن.

وذكرت الدراسة التي نشرتها جريدة "إندبندنت" البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت"، أن قلة ساعات النوم تجعل الشخص أكثر عرضة لزيادة الوزن، حيث وجدت أن الذين ينامون بمتوسط ست ساعات ليلاً، لديهم قياس خصر أكثر بثلاثة سنتيمترات من أولئك الذين يحصلون على نوم لتسع ساعات في الليلة الواحدة.

كما تبين من الدراسة، التي قام بها باحثون في جامعة ليدز البريطانية، أن "النوم الأقل قد يعني أكثر بدانة، لا سيما بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم نظام غذائي أقل صحية".

وشملت الدراسة فحص أكثر من 1600 شخص بالغ، حيث طلب الباحثون منهم الإبلاغ عن المدة التي كانوا ينامون فيها وجميع المأكولات التي يأكلونها، قبل أن يصلوا إلى هذه النتيجة.

وتبين أن الذين ينامون ساعات أقل لديهم مستويات أقل من الدهون المسماة (HDL) في دمائهم، وهو النوع الجيد والصحي من #الكوليسترول والذي يساعد على إزالة الدهون "السيئة" من الدورة الدموية ويحمي من أمراض #القلب.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة فريق البحث، الدكتورة لورا هاردي، قولها: "وجدنا أن البالغين الذين ينامون لساعات أقل من أقرانهم، كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة".

وتابعت قائلة: "نتائجنا تسلط الضوء على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوقت الذي يحتاجه الجسم للنوم يختلف من شخص لآخر، لكن الإجماع الحالي في أوساط المختصين هو سبع إلى تسع ساعات يومياً بالنسبة لمعظم البالغين.